To je seznam vsega, kar naj bi Trump naredil že prvi dan svojega mandata! »Objavili bomo tajne dokumente, vse bomo razkrili«

Zdi se, da bo to zelo naporen ponedeljek za novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa – še posebej, če bo uresničil vsaj del svojih obljub, ki jih je dal za prvi dan svojega predsedniškega mandata.

78-letni Trump bo danes prisegel kot predsednik, nato pa naj bi že prvi dan izpolnil nekaj velikopoteznih obljub, kot so zaključek vojne v Ukrajini, množične deportacije nezakonitih priseljencev po ZDA, odprava obveznosti za električna vozila in pomilostitev tistih, ki so bili obsojeni zaradi sodelovanja v napadu na Kapitol 6. januarja.

Ne prezrite Inavguracijo bomo na portalu Slovenske novice spremljali v živo.

Med obljubami za prvih 24 ur predsednikovanja so tudi uvedba novih carin in omejitve za transspolne športnice, poleg tega pa naj bi bil že pripravljenih več izvršnih ukazov, ki čakajo na predsednikov podpis.

Množične deportacije

Trump je na enem od svojih shodov napovedal: »Prvi dan bom sprožil največji program deportacij v ameriški zgodovini, da bi iz države odstranil kriminalce.«

Zaustavitev nezakonite imigracije je bila ena od glavnih točk njegove kampanje, kjer je izjavil, da »imigranti brez dokumentov zastrupljajo kri naše države«. Podobne izjave je podal tudi med intervjujem za desno usmerjeno spletno stran National Pulse, kar je sprožilo ostre odzive organizacij, kot je Liga proti obrekovanju (Anti-Defamation League), ki so njegove besede označile za rasistične in ksenofobične.

Demonstranti med protestom proti predvidenim Trumpovim ukrepom na področju priseljevanja. FOTO: Zaydee Sanchez Reuters

Trumpov načrt vključuje »ničelno točko« za deportacije, ki bo mesto Chicago, pri čemer bodo operacije usmerjene predvsem na mesta zatočišča, kot so Chicago, New York, Los Angeles in Miami. Čeprav je način izvedbe tako obsežne operacije še nejasen, je kongres že začel razpravo o zakonodaji, ki bi olajšala pridržanje nezakonitih priseljencev, tudi če niso obtoženi kaznivih dejanj.

Zaključek vojne v Ukrajini

Trump je med kampanjo večkrat dejal, da bo vojno med Rusijo in Ukrajino končal že pred prevzemom položaja ali najkasneje v »24 urah po inavguraciji«. Medtem ko Rusija nadaljuje napade na ukrajinsko infrastrukturo, Trump ostaja prepričan, da lahko s svojimi pogajalskimi sposobnostmi doseže dogovor, ki bo končal konflikt.

Njegov posebni odposlanec Keith Kellogg je napovedal, da je cilj končati vojno v 100 dneh, vendar mnogi dvomijo o izvedljivosti tega načrta.

Pomilostitev napadalcev na Kapitol

Trump je obljubil, da bo že prvi dan mandata pomilostil vse, ki so bili obsojeni zaradi napada na Kapitol 6. januarja 2021, in to »morda že v prvih devetih minutah«.

Pogled na zahodno pročelje stavbe ameriškega Kapitola, osvetljeno dan pred predvideno inavguracijo novoizvoljenega predsednika ZDA. FOTO: Fabrizio Bensch Reuters

Več kot 1200 ljudi je bilo obsojenih v zvezi z napadom, vendar Trumpova namera ni naletela na soglasno podporo niti v lastni stranki. Senator Thom Tillis je izjavil, da bi bila pomilostitev teh posameznikov nesprejemljiva zaradi nasilja, ki so ga povzročili.

Carinske spremembe

Trump je napovedal visoke carine na uvoz iz Mehike, Kanade in Kitajske. Za Mehiko in Kanado je predlagal 25-odstotno tarifo na vse izdelke, dokler se ne konča nezakonito priseljevanje in trgovanje z drogami.

Kitajski namerava uvesti dodatne 10-odstotne carine na vse izdelke, dokler ne ustavi izvoza fentanila v ZDA.

Nafta in električna vozila

Trump je večkrat poudaril geslo »Črpaj, dragi, črpaj« in obljubil povečanje proizvodnje nafte, kar bi po njegovem prepričanju privedlo do ekonomskega pritiska na Rusijo.

Donald Trump na večerji v Nacionalnem muzeju gradbeništva, 19. januarja 2025. FOTO: Anna Moneymaker Getty Images Via Afp

Prav tako je obljubil ukinitev subvencij za električna vozila, uvedbo 100-odstotnih carin na električne avtomobile iz Mehike in odpravo politik Joeja Bidna, povezanih z zelenimi tehnologijami.

Transspolna vprašanja

Trump je napovedal, da bo »moške odstranil iz ženskih športov« in »ustavil transspolno norost«. Že prvi dan namerava odpraviti vse spremembe, ki jih je uvedel Joe Biden, ter omejiti pravice transspolnih oseb v vojski, šolah in širši družbi.

Trump je svojo predsedniško kampanjo zgradil na velikih obljubah, toda številni analitiki opozarjajo, da so številni njegovi načrti pravno ali logistično neizvedljivi. Vprašanje je, koliko od tega bo dejansko uresničil.

Okrepiti namerava še programe umetne inteligence, dati na voljo dokumentacijo o umoru Johna F. Kennedyja leta 1963, vojski pa bo naročil postavitev protiraketnega ščita Iron Dome, kakršnega ima na primer Izrael. »Obljubljam. Vse bom razkril že prvi dan svojega mandata,« je izjavil Trump med nagovorom na shodu.