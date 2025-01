V Beli hiši bodo nazdravili s slovensko penino: razkrivamo, kaj vse bodo Trumpu poklonili povabljeni Slovenci (FOTO)

Ne le Združene države Amerike, ves svet odšteva dneve in ure do trenutka, ko bo Donald Trump v ponedeljek prisegel kot novi ameriški predsednik. To bo že njegova druga zaprisega, po njej pa bo postal 47. predsednik ene najmočnejših in najvplivnejših držav na svetu.

Trumpova inavguracija je izredno pomembna tudi za nas Slovence, prva dama bo namreč ponovno postala Melania Trump, ki je tokrat menda veliko bolj pomirjena s to vlogo, tudi bolj suverena in samozavestna. Kljub temu da je minilo že nekaj desetletij, odkar je zapustila domovino, da bi si na drugi strani Atlantika ustavila kariero in pozneje družino, pa Melania ni pozabila na korenine, ki jih je v otroštvu pognala v rodni Sevnici.

Na moževo inavguracijo je tako povabila mnogo Slovencev, s katerimi sta ona ali njen oče Viktor Knavs stkala globoke vezi. Eden takšnih je vizionar in eden naših najuspešnejših poslovnežev Ivo Boscarol. Ker za tako velik dogodek in tako velikega človeka kot je Donald Trump zagotovo ni enostavno izbrati darila, še posebej takšnega, ki bi mu ostalo v spominu in obenem promoviralo Slovenijo, naj je zanimalo, kakšen dar bo ustanovitelj Pipistrela odnesel s seboj v Washington D. C.

Izbira ni bila enostavna

»Ob takih priložnostih je navada, da se prinese priložnostno darilo, a takim ljudem, ki imajo vsega dovolj in preveč, ni enostavno izbirati spominskega darila. Zato se je Ivo Boscarol odločil, da predsedniškemu paru podari penino Mare Santo, edinstveno slovensko vinsko zgodbo penečega vina, v katero je vključen tudi sam,« so sporočili iz Boscarolove ekipe.

V dveh letih staranja v morju je vsaka steklenica omenjene penine edinstvena, preraščena s školjkami, edinstven in žlahten pa je tudi okus, in sicer zaradi posebnega zamaška, ki delno prepušča minerale in okus morja. Trumpov tast Viktor Knavs je že imel čast, da je iz rok primorskega podjetnika prejel tako posebno darilo, zdaj pa bodo s slovensko penino nazdravili tudi v Ameriki. In to ne kjer koli v Ameriki, v Beli hiši!

Viktor Knavs, Ivo Boscarol in prof. dr. Metka Zorc s penino Mare Santo, ki je bila poslana zakoncema Trump. FOTO: Ekipa Boscarol D. O. O.

Kreacija iz idrijske čipke

Poleg Boscarola se v ameriško prestolnico odpravljata poslanca iz vrst SDS Andrej Poglajen in Žan Mahnič. Poglajen se je, kot ponosni Idrijčan, Idrija pa je znana po svoji tehniški in kulturni dediščini, odločil, da novoizvoljenemu predsedniku podari izdelek iz idrijske čipke.

»V Idriji smo zelo ponosni na našo dediščino, zato sem se odločil, da v sodelovanju z lokalnimi ponudniki pripravimo uokvirjeno idrijsko čipko v obliki ozemlja Slovenije. Tako bo idrijska čipka po letu 2022, ko je bila ponešena v vesolje, saj je z misijo ESA poletela na Luno, dobila svoje mesto tudi v centru moči odločanja demokratičnega zahodnega sveta - v Washingtonu,« je pojasnil Poglajen.

Omenjeno kreacijo, ki je resnično čudovita, izdelala jo je klekljarica Lidija Anzelm, bo poslanec podaril tudi prijateljem iz ameriške republikanske stranke, saj »idrijska čipka predstavlja moč, suverenost predvsem pa povezovanje številnih posameznih elementov v trdno in mogočno celoto«. »Omenjena simbolika velja tudi za odnose med Slovensko demokratsko stranko in Republikansko stranko v ZDA,« je še dodal Andrej Poglajen.

Klekljarica Lidija Anzelm s protokolarnim darilom, ki bo kmalu v rokah novega ameriškega predsednika. FOTO: Osebni Arhiv

Tudi njegov strankarski kolega Žan Mahnič se je odločil, da ameriškemu predsedniku podari nekaj pristno slovenskega, nekaj, kar bo predstavljalo njegov dom. »Kot ponosen Poljanec bom predsedniku ZDA in prvi dami podaril ročno delo naše lokalne umetnice Lidije Debeljak - glinasti relief na lesu, na katerem je upodobljen narodni motiv - gorenjski nagelj, slovenska vrtnica, vse skupaj pa krasi čipka iz Poljanske doline,« je izvirno darilo, ki bo podarjeno iz srca, opisal Mahnič.

Tudi kakšen kos orožja?

Zaprisegi ameriškega predsednika bo, kot smo že pisali, prisostvovali tudi ljubljanski škof dr. Anton Jamnik, ki se je odločil Trumpu podariti sliko Marije Pomagaj in novi slovenski prevod Svetega pisma.

Oboje je več kot primerno darilo za novega predsednika, ki je po dveh poskusih atentata dejal, da se počuti veliko bolj »duhovno«, da je obakrat preživel, pa razume kot božje darilo. Čeprav je bil Donald vzgojen v prezbiterijanski veri, o tej plati svojega življenja ne govori pogosto, čeprav tega, da je prezbiterijanec nikoli ni skrival.

Prav tako Trump nikoli ni skrival, da je velik ljubitelj orožja. To je dobro znano Ivanu Kralju, nekdanjemu lastniku orožarskega podjetja Arex in dobremu prijatelju Viktorja Knavsa. Tako Donaldu kot njegovemu tastu je v preteklosti že podaril pištolo, ki so jo izdelali v njegovem podjetju.

Kralj je skupaj s sinom Grego v ponedeljek vabljen na inavguracijo, ali bo predsedniku tudi tokrat podaril kakšen kos orožja, pa nam ni uspelo izvedeti.