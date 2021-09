Kaos v Črni gori: blokirane ceste, neredi, ostri spopadi s policijo (VIDEO)

Zaradi nedeljskega ustoličenja novega črnogorskega metropolitav pravoslavnem samostanu v Cetinju je Črna gora na robu kongflikta. Zaradi spora med srbsko pravoslavno cerkvijo, iz katere prihaja Joanikija, in črnogorskimi verniki, ki si želijo samostojnost, so izbruhnili nemiri in kaos.Protestniki poskus ustoličenja Joanikijadoživljajo kot poskus Beograda, da potrdi svojo prevlado v črni gori. V znak protesta so blokirali magistralo Podgorica-Cetinje. Postavili so barikade iz pnevmatik, blokirali pa so tudi krožišče pred izvozom za Cetinje. Izbruhnil je spopad s policijo, v katero so protestniki metali različne predmete, tudi kamenje. Policija je na napade odgovorila s solzivcem.Srbska pravoslavna cerkev (SPC) je sporočila, da bo usotoličenje potekalo izključno v prosotnosti duhovništva, vernike pa so pozvali, naj na Cetinje ne prihajajo. Ustoličenja naj bi se sicer udeležil tudi novi patriarh srbske pravoslavne cerkve, ki bo s tem na svojem prvem obisku v Črni gori.Črnogorski premierje ljudi pozval, naj ne nasedao na provokacije, ter zagotovil, da bo država vsem zagotovila varnost. predsednik državeje SPC pozbval, naj ustoličenje prestavi kam drugam