Kacin pojasnil, kaj je počel na Krku, in spet ujezil Hrvate

Potem ko se je v petek Jutarnji list razpisal o, da se je ta le nekaj dni zatem, ko je ošvrknil Hrvaško, da izvaža okužbe v države, od koder imajo največ turistov (torej tudi v Slovenijo), vrnil na otok Krk , kjer ima njegova družina hišo, nato pa so tudi objavili fotografijo uradnega govornika slovenske vlade za covid 19, kako v kopalkah dela na dvorišču hiše , so novinarji televizijske hiše RTL pristopili do njega in ga povprašali po razlogih, da je prišel na Hrvaško.Preberite tudi:Goreči kritik Hrvaške, kot ga označujejo tamkajšnji mediji, je ponovil, da epidemiološke številke, ki jih objavljajo hrvaške oblasti, niso točne, češ da bi jim morali dodati še številke okuženih, ki jih naslednje dni dobimo na testih v Sloveniji pri ljudeh, ki so prišli iz Hrvaške. Dodal je, da so nadaljnji ukrepi slovenske vlade (vse glasneje se omenja obvezna karantena za povratnike iz Hrvaške) odvisni od hrvaških oblasti. O nadaljnjih ukrepih bo slovenska vlada razpravljala naslednji teden: »Rezultat, ki ga bomo dobili v torek, bo lakmusov test, kako bomo reagirali. Pričakujem, da bodo tudi pristojni na Hrvaškem v naslednjih dneh napovedali nekatere ukrepe.«Kacin je ob tem pojasnil, da je prišel na Krk v petek, da bi spakiral in pripravil hišo za zimovanje. Na vprašanje novinarke, ali je to sporočilo preostalim Slovencem na Hrvaškem, naj tudi oni spakirajo, pa je odvrnil: »Samo odgovoril sem na vaše vprašanje.«