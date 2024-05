Znana je identiteta pri Brezovici umrlega 33-letnika

Kot smo že poročali, se je danes, v nedeljo okoli 7.30 ure na Primorski avtocesti, pred izvozom Brezovica v smeri Ljubljane zgodila huda prometna nesreča v kateri je bil samoudeležen voznik tovornega vozila s cisterno. Slednji je zapeljal s ceste, vozilo pa se je na travnati površini prevrnilo, 33-letni voznik pa je bil tako hudo poškodovan, da je na kraju nesreče umrl.

Tiskovni predstavnik PU Ljubljana, Tomaž Tomaževic je potrdil, da je »33-letni voznik, državljan Bosne in Hercegovine z bivanjem v Sloveniji v nesreči tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl. „Do prometne nesreče je prišlo, ker ni vozil po sredini prometnega pasu in je zavil v desno preko odstavnega pasu v obcestni jarek, kjer se je tovorno vozilo s polpriklopnikom zaradi brežine prevrnilo na desno tako, da je obstal na strehi vozila in polpriklopnika, voznik pa je ostal ukleščen v vozilu. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je pripisal Tomaževic.

Sedaj pa je znano tudi, da je umrl nekdanji nogometaš iz Bosne in Hercegovine. »Umrl je naš mladi someščan Dženan Bajrić, nekdanji nogometaš našega kluba in velik navijač,« so sporočili iz Nogometnega kluba Natron Maglaj, ki mimogrede nastopa v II. Nogometni ligi Federavije BiH, center, kjer se trenutno nahaja na 2. mestu.