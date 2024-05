Groza, kaj ji je naredil v trgovini v centru Ljubljane

V soboto okoli 8.30 so bili ljubljanski policisti obveščeni o drzni tatvine v eni izmed trgovin v centru Ljubljane. Po do sedaj zbranih obvestilih je storilec vstopil v prodajalno, odrinil prodajalko in iz blagajne odtujil denar, nato pa s kraja peš pobegnil.

Na kraj je bilo napotenih več patrulj, policisti so 28-letnega osumljenca na podlagi opisa izsledili in mu za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja drzne tatvine, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.