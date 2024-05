Luka Mesec prvi slovenski minister, ki je storil to: kdo pa je potoval z njim? (FOTO)

Minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec je odpotoval na službeno pot v Bruselj, tja pa se je odpravil z vlakom in ne z letalom, kot so to doslej počeli njegovi predhodniki.

»Danes sem se, kolikor mi je znano, kot prvi slovenski minister odločil, da grem v Bruselj z vlakom,« je zapisal in dodal, da mu je že ob nakupu vozovnice postalo jasno, zakaj se drugi ne odločijo za potovanje z vlakom znotraj EU.

»Karta je enako draga kot letalska (cca. 300 evrov), pot pa namesto ure in pol traja 16 ur, prestopamo trikrat. Celo avstrijski sprevodnik nas je vprašal 'bist du sicher?' ('ste prepričani?), ko je prebral, kam gremo,« je zapisal Mesec, ki ga neznansko moti, da med 500 ali 1000 km oddaljenimi kraji po Evropi potujemo z letali in ne z vlaki.

Za primerjavo je navedel, da se iz Pekinga v Šanghaj (1100 kilometrov) z vlakom pride v štirih urah in pol. »Če zmorejo Kitajci, zakaj ne bi tudi mi?« se sprašuje.

Luka Mesec je z ekipo še treh sodelavcev z vlakom odpotoval v Bruselj. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Minister Mesec navedel nekaj prednosti potovanja z vlakom

Kolikokrat je že bil v Bruslju z letalom, ni navedel, a očitno je, da je šel tokrat prvič z vlakom. Pri tem so mu družbo delala dekleta, verjetno iz njegovega kabineta.

Na instagramu je objavil nekaj fotografij z vlaka, na katerih bere časopis, se razteguje in s sopotnico obeduje sendvič. »Potovanje z vlakom je, kot vidite, že danes bolj prijetno kot potovanje z letalom. Verjamem, da z malo spodbude lahko postane tudi hitrejše in cenejše,« pravi.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Za dodatno promocijo vlaka pa je poskrbel tudi med sledilci, ki jih je spraševal, ali poznajo kakšno ljubezensko zgodbo, ki se je zgodila na vlaku. Sam je ponudil priporočilo za ogled po njegovi oceni najbolj romantičnega filma, ki se je zgodil na vlaku, in sicer Before sunrise (Pred sončnim vzhodom).

FOTO: Zaslonski posnetek

Pot pa ni imela le družbene note, temveč je minister navedel še eno »bistveno prednost«.

»Z letalom bi vsak od nas ustvaril 135 kg emisij CO 2 , z vlakom jih bomo desetkrat manj. Potujemo štirje, kar pomeni, da smo prihranili skoraj pol tone emisij,« pravi.

Čeprav ni minister za infrastrukturo, pa je, kot kaže, dobro opremljen s podatki. »Da bi se približali podnebnim ciljem, bi morali v razvitih državah zmanjšati emisije z 10 ton na prebivalca na leto na 2–3 tone. Do leta 2050 pa doseči ogljično nevtralnost. Z letali to ne bo mogoče.«

Prepričan je, da Evropa potrebuje hitro železniško omrežje, zato bo na srečanju v Bruslju predlagal, »da bi se v EU dogovorili, da vsi njeni funkcionarji po EU potujejo z vlaki«.