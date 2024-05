V vodnjaku našli štiri trupla: »Telesa so se začela razkrajati. Zato moramo opraviti genetske teste« (FOTO)

V mestu Santo Tomás na severozahodu zvezne države Baja California so najprej našli tri trupla, nato pa še eno, ki pa jih še niso identificirali, je sporočil FBI. Med njimi naj bi bila trupla bratov Robinsona in Carterja Rhoada, ki sta izginila 27. aprila in v Mehiko prišla deskat v bližini priljubljenega turističnega mesta Ensenada. Državno tožilstvo mehiške zvezne države Baja California je sporočilo, da bodo forenzični strokovnjaki analizirali trupla, da bi ugotovili, ali gre za pogrešana brata.

»Zelo verjetno je, da so to oni,« je dejala generalna tožilka zvezne države Baja California María Elena Andrade Ramírez.

»Telesa so se začela razkrajati. Zato moramo opraviti genetske teste,« je dodala, navaja BBC.

Vsa štiri trupla v vodnjaku

V četrtek je mehiška policija zaslišala žensko in dva moška v zvezi z njihovim izginotjem. San Diego Tribune piše, da je zaslišana ženska stara 23 let in da je policija našla mamila in telefon s fotografijo ene od pogrešanih turistk. Pred tem so našli tudi zapuščene šotore, telefon in zažgan bel kamionet, ki so povezani s pogrešano trojico.

FOTO: Guillermo Arias Afp

Državno tožilstvo Baja California je v petek potrdilo, da so lokalne oblasti po najdbi treh trupel našle tudi četrto. Vsa štiri trupla so našli v vodnjaku ob slovitem deskarskem kraju La Bocana. Mehiške oblasti so identificirale četrtega umrlega kot lastnika ranča, ki so ga pogrešali pred dvema tednoma. Bil je lastnik posesti, kjer so našli trupla, poroča NY Post.