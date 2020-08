Kacin v videoklicu, o tem, kdaj bodo odločali o Hrvaški

Zaostritev šele prihodnji teden?

Vladni govorecje v javljanju v Odmevih razkril nekaj podrobnosti o morebitni zaostritvi ukrepov na meji s Hrvaško. Vse slabša epidemiološka slika pri naših južnih sosedih vzbuja veliko skrbi . Pristojni namreč ugotavljajo, da se je v zadnjih dneh povečalo število uvoženih primerov iz Hrvaške, kjer naj bi se virus med mladimi širil predvsem zaradi številnih zabav in druženj. Po napovedi notranjega ministra Aleša Hojsa, da se obeta zaostritev ukrepov , se je v Odmevih oglasil vladni govorec Jelko Kacin, ki je povedal, da morajo biti ukrepi predvsem uresničljivi. »Ne želimo si, da se nenadoma zgodi množično preseljevanje in blokada meje. Potrebno je napraviti načrt. Osebno si želim selektivnega pristopa. Niso vsi, ki prihajajo s Hrvaške enako nevarni,« je dejal in dodal, da so tudi hrvaška javnost in zdravniki začeli pozivati vlado, naj onemogočijo širjenje virusa med mladimi in dodal, da je zdaj skrajni čas, da hrvaška oblast nekaj v tej smeri tudi naredi.Kacin še pravi, da ne moremo kaznovati tistih, ki se držijo določil NIJZ in ne hodijo na dogodke, kjer se zbira veliko ljudi. »O tem, kateri ukrepi bodo sprejeti bo razpravljala krizna skupina. Upoštevala bo vse predloge strokovne skupine,« je še dejal in izpostavil nasvet NIJZ, ki poziva mlajše, naj se pozorno opazuje in čim prej o morebitnih težavah opozori zdravnika. Svetuje še, da se mladi ob vrnitvi preventivno samoizolirajo.Kacin je povedal še, da bo po njegovih predvidevanjih vlada o morebitnih strožjih ukrepih razpravljala prihodnji teden, natančneje v četrtek. »Za takšne odločitve je treba imeti realno podlago. Preko tega vikenda se vrača domov veliko ljudi, zato pričakujem, da bo v ponedeljek veliko napotitev na testiranje. Imeli bomo povečano število in na podlagi teh številk, se bo potrebno odločiti. Vlada bo predvidoma o tem odločala v četrtek,« je dejal in dodal, da bo istočasno s tem potekalo posvetovanje ravnateljev.Kacin je še dejal, da verjame, da bodo sprejeli optimalno odločitev. Dodal je še, da se državljanom ni treba vsepovprek vračati domov, a ob tem je dejal, da ne priporoča, da bi starši šoloobveznih otrok v tujini vztrajali do konca meseca.