V prestolnici je polno policije in gasilcev, pripeljali so celo gliser. Našli moško truplo

Črne slutnje so se žal uresničile. Neuradno so hrvaški mediji izvedeli, da so v Savi v Zagrebu našli truplo moške osebe. Savsko nabrežje pri zagrebškem naselju Trnje je bilo zjutraj polno policije in gasilcev, pripeljali so celo gasilski gliser.

Neuradno so mediji izvedeli, da je najprej prispela prijava, da so v Savi opazili truplo, potem je stekla iskala akcija, poroča jutarnji.hr.