Kacin udaril po Hrvaški: Izvažajo okužbe, hitro se bodo znašli na rdečem seznamu

Ali se otroci septembra vračajo v šole ali se bodo morali učiti od doma, naj bi bilo znano po posvetu na Brdu naslednji teden, ko se bodo posvetovali ministrica in ravnatelji. FOTO: Matej Družnik

Zakonodajo, da lahko zaprejo lokale, ki ne spoštujejo koronskih pravil, Hrvaška sprejema prepozno, je prepričan Kacin. FOTO: Tomi Lombar, Delo

Število okužb z novim koronavirusom v Sloveniji raste, veliko je tudi uvoženih primerov, največ iz Hrvaške, kjer se zadnje dni število novih primerov močno povečuje. Čez slabe tri tedne se bo začel pouk, v kakšni obliki, še ni povsem jasno.Preberite tudi:Uradni vladni govorec za covid 19je v oddaji 24ur zvečer zanikal, da bi se pouk začel 15. septembra. Odločitev, ali bo pouk potekal od doma ali pa bodo učenci sedli v šolske klopi, naj bi bila znana naslednji teden, ko bodo posveti ministrice z ravnatelji na Brdu. Kacin je ponovil, naj bodo starši odgovorni do svoji otrok , če odhajajo v rdeče, nevarne države, naj tega ne počne v zadnjih 14 dnevih, saj bo po vrnitvi iz take države za vse obvezna karantena.Preberite tudi:Analiza Nijz okuženih, ki so v zadnjih šestih tednih prišli iz Hrvaške, je pokazala, da sta od 74 takih primerov dve tretjini moških in tretjina žensk. V starostni skupini od 15–24 let je vedno več kot polovica okuženih, če dodamo naslednjo starostno skupino (25–34 let), pa se približamo številu 60 odstotkov. Ti podatki potrjujejo, da se okužba najbolj širi med mladimi, ki se najpogosteje udeležujejo zabav. »To je najbolj neodgovorno početje. Žalosti me, da bo Hrvaška spreminjala svoj zakon o nalezljivih boleznih. S tem bodo dobili pooblastila, da zaprejo tudi posamezne diskoteke, nočne lokale, ki se ne držijo pravil. Obravnava je predvidena 20. avgusta, nato objava v uradnem listu, pa bo avgusta konec. To je zgodba, ki močno zamuja, to ne more prispevati k državotvornem početju,« je bil jasen Kacin. »Če imamo danes 10 uvozov iz Hrvaške, potem ima Hrvaška 10 izvozov, ker gre za iste ljudi. Samo zato, ker je bil test opravljen pri nas in je pri nas odkrita okužba, oni na videz zmanjšajo število okužb na svojem ozemlju. To ni realna slika.«Preberite tudi:Več držav je ugibalo, ali Hrvaška prireja številke o okuženih, da ne bi odgnala turistov. »Slovenija lahko hrvaškim številkam prišteje naš uvoz iz Hrvaške in potem so te številke veliko večje,« je na vprašanje, ali Slovenija verjame hrvaškim številkam odvrnil Kacin, ki je kot ključno dejstvo izpostavil, da Hrvatje testirajo manj kot mi. »Turisti ne zaupajo hrvaškemu zdravstvenemu sistemu. Ko se pojavijo težave, večinoma počakajo, da se jim izteče aranžma, in ko pridejo domov, se takoj testirajo in virus ne le prinesejo, ampak se bolezen že razvije. Za Hrvaško ta problem ne obstaja, ker ga izvažajo, ampak to je v evropskih dimenzijah velik problem. To bo gotovo imelo posledice za hrvaški turizem v prihodnje.«Hrvaška se bo hitro znašla na rdečih listah, kjer bo uvoza dejansko preveč. V našem primeru bo po posvetu prihodnji teden, ko se bodo šolniki odločali, kaj zagnati septembra, trenutek resnice, je napovedal vladni govorec. Zatrdil je, da bodo številke morale povedati, ali bo šla Hrvaška na rdeči seznam. Dodal je, da zelo natančno vse spremljajo in delajo analize.»Naši obiskovalci iz tujine se bodo začeli vračati, realna je nevarnost, da bo takih vnosov še več,« je napovedal podrobno spremljanje situacije v Sloveniji, ki je bila še pred dvema dnevoma zelo zelena (incidenčna številka 7,71), v sredo pa smo skočili višje – številka 31 novih okužb nas je pripeljala na 8,99.