Iščejo mu ženo, on s prijatelji pije kavo! Njegova reakcija, ko je slišal, da mu je družina skočila v reko, pa ...

Albanijo je včeraj pretresla tragična vest. Kot smo poročali, je v mestu Skader ženska s tremi otroki skočila v reko Bojano. Lokalni mediji poročajo, da je mož grdo ravnal z njimi in da bi lahko bil to razlog za tragedijo, a je osumljeni Ergis Arazi takšne navedbe zanikal.

Iskanje Alme še poteka, njenega moža pa so prijeli v soboto zvečer. Albanska policija je bila zaenkrat neuspešna pri iskanju 39-letnice, njenega partnerja pa so aretirali v soboto zvečer, ko so v reki našli truplo dekleta (9), poroča portal Euronews Albanija.

Arazi je izginotje žene in treh otrok prijavil v četrtek, 2. maja. Almina sestra trdi, da je psihično in fizično zlorabljal otroke in žensko, zato so ga policisti aretirali.

Policiji je sumljivo tudi njegovo obnašanje po izginotju, ko je v mestu s prijatelji pil kavo, medtem ko so drugi iskali njegovo družino. Po poročanju albanskih medijev naj bi njegovi prijatelji, ki so želeli ostati neimenovani, povedali, da je bil v tem času zelo miren in ni kazal niti najmanjše zaskrbljenosti.

Nad njimi so bili menda presenečeni tudi policisti, ki so mu povedali, da so se njegova žena in otroci verjetno utopili. Menda je ob tej novici ostal popolnoma miren. Preiskovalci pregledujejo tudi varnostne kamere, da bi ugotovili, ali morda v reko niso skočili sami, ampak jih je vanjo porinil Arazi.

V iskalni akciji sodeluje pet skupin, ki prečesavajo reko od starega mostu do Dajča. Še vedno raziskujejo tudi okoliščine dogodka, ki ostajajo nejasne.