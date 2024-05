Leta ji ne pridejo do živega: poglejte, kakšna lepotica je Ivana Šundov (FOTO)

Se še spomnite Ivane Šundov? Veljala je za enega lepših obrazov na malih ekranih, a pred že mnogo leti je voditeljski mikrofon postavila v kot in se preselila v Zagreb. Tam si je ustvarila družino, a zakon ni trajal.

»Dolgo se nisem odločila za ta korak, ker sem menila, da je za hčeri bolje, da odraščata v družini, a sem se slepila, ko sem se prepričevala, da je vse dobro,« je dejala Ivana pred časom o ločitvi za hrvaško revijo. Kar se je dogajalo, je pustila v preteklosti in zdaj skuša uživati v vsakem trenutku.

Ivana se je posvetila tudi vizažiranju in se na tem področju izobraževala pri različnih umetnikih ličenja. »Zelo rada imam ličila. Že čisto malo rdečila nas lahko spravi v boljšo voljo. Res je, da mi z leti postaja odveč, da moram vsak večer temeljito očistiti obraz in odstraniti ličila, a preden grem v posteljo, moram to narediti,« je dejala Ivana.