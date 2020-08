Hrvatje ostro nad Kacina

Kako se bo zdaj vrnil sem?

Oddih v zadnji minuti

Hrvatje, ki so se navduševali nad tem, kako dobro v avgustu kaže njihovim turističnim številkam, so po objavi Italije, da uvaja obvezno testiranje za tiste, ki prihajajo s Hrvaške , in pa vse več signalom, da bo Slovenija državo uvrstila na rdeč seznam, močno v skrbeh.Preberite tudi:Zadnje dni hrvaški mediji pogosto povzemajo slovenske medije o naglem slabšanju stanja na Hrvaškem in vse glasnejših govoricah o selitvi na rdeči seznam. Da se utegne to hitro zgoditi, je v sredo zvečer povedal tudi uradni vladni govorec za covid 19in ob tem še ošvrknil Hrvaško, češ da, torej tudi v Slovenijo.Da Kacin pri naših južnih sosedih te dni ni najbolj priljubljena oseba, kaže tudi današnja naslovnica enega najbolj branih časopisov na hrvaškem, Jutarnjega lista. V članku pišejo, da je Kacin napovedal odhod Hrvaške na rdeči seznam le nekaj dni za tem, ko se je »naplaval in se ves zagorel« vrnil z dopusta na Krku. Družina Kacin ima v mestu Klimno na tem, med Slovenci zelo priljubljenem, otoku hišo, ki so jo dokončali leta 2017, merila pa naj bi 200 kvadratnih metrov. Samo zemljišče, kjer stoji, je vredno 150 tisoč evrov, navajajo slovenske medije. V zemljiški knjigi so kot lastniki hiše navedeni Kacinova ženater sinovain. Njihovi sosedje so večinoma Slovenci. »Veliko jih je tu kupilo nepremičnine. Ne vem, kaj si o teh Kacinovih grožnjah mislijo sami Slovenci, niti kako se bo on vrnil sem med te ljudi,« so nekateri povedali hrvaškemu časniku napol v šali.Sogovornik je za Jutarnji list povedal, da je bil Kacin z ženo in enim od sinov na Krku najmanj dva dni. O družini je sicer razkril, da so dostojni in malce zadržani, da se držijo bolj zase, srečati pa ji je mogoče, ko gredo na kopanje ali pa na kosilo v restavracijo.Kacin je v sredo med drugim izjavil, da turisti ne zaupajo hrvaškemu zdravstvenemu sistemu, češ da številni, pri katerih se pojavijo simptomi, raje počakajo na vrnitev domov, da tam opravijo testiranje. »No, očitno on ni med njimi, ker je pretekli konec tedna bil na Krku,« piše Jutarnji list v članku z nadnaslovom »last minute oddih«.Preberite tudi:Slovenci so po številu tujih turistov na Hrvaškem na drugem mestu za Nemci, trenutno jih na Jadranu dopustuje okoli 120 tisoč. Hrvatje se zelo bojijo, da bi morebitna uvedba karantene ob vrnitvi v Slovenijo odgnala marsikaterega slovenske turista od dopustovanja pri njih, tolažijo pa se s tem, da jih ima veliko ob hrvaški obali nepremičnine in da do karantene vendarle ne bo prišlo. Pred hrvaškim turizmom je še približno mesec in pol sezone, ko bi lahko dobro služili.Ni pa bil Kacin edini, ki je bil kritičen do Hrvaške. Nemški in avstrijski mediji so ugibali, da Hrvaška prireja številke o okuženih, zato po neuradnih informacijah Jutarnjega lista v Avstriji razmišljajo o novih ukrepih za Hrvaško, nemški mediji pa o tem poročajo že tedne.