Ruski narednik Jurij Galuško je v morilskem pohodu, kakršnega v ruski vojski ne pomnijo, ubil šest svojih tovarišev. Če pa dodamo še dejstvo, da je Galuško eden tistih borcev, ki je bil pomiloščen in izpuščen iz ruskega zapora, da bi se boril v Ukrajini, takšna novica morda ni presenetljiva.

Na predvečer vojne se je Kremelj odločil za obupano potezo, »preiskal« ruske zapore in na fronto v Ukrajino poslal 100.000 nevarnih kriminalcev. Tisti, ki so preživeli, so bili nagrajeni s svobodo. Zato ni presenetljivo, da se je število umorov, posilstev in drugih kriminalnih dejanj povečalo po vsej Rusiji.

S kalašnikovko

Vendar doslej ni bilo zabeleženo, da bi kateri od teh zločincev povzročal težave v sami vojski. Novice o masakru na območju Aleksandrovke ruski mediji še niso potrdili, a o tem na veliko pišejo proruski blogerji. Trdijo, da je 57-letni narednik Jurij Galuško pred pobegom s kalašnikovko ubil šest vojakov 10. tankovskega polka.

Ruska vojska se boji, da bo morilec zdaj poskušal pobegniti na ukrajinsko stran. Galuško se je namreč rodil v ukrajinskem Harkovu, pred vojno pa se je preselil v Belgorod, kjer je končal v zaporu, poroča Jutranji list.

