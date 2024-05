Huda nesreča na regionalni cesti, voznica (39) izgubila oblast nad vozilom

Včeraj nekaj pred 13.30 se je zgodila prometna nesreča na regionalni cesti v Kočevskih Poljanah. Policisti PP Dolenjske Toplice so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je za nesrečo odgovorna 39-letna voznica, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil 70-letnega voznika, ki je pripeljal nasproti.

Hudo poškodovano potnico iz vozila 70-letnega voznika in lažje poškodovano povzročiteljico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljajo okoliščine kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Hudo poškodovan tudi pešec

Policisti PP Sevnica so bili 4. maja nekaj po 10. uri obveščeni o povoženju pešca v Sevnici. Ugotovili so, da je 25-letni voznik osebnega avtomobila peljal od Šmarčne proti Blanci. Na Trgu svobode je trčil v 89-letnega pešca, ki je zunaj prehoda za pešce nenadoma stopil na cesto. Huje poškodovanega pešca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo, sporočajo s PU Novo mesto.