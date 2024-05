Sramota na Krku: poglejte, kaj so morali početi turisti (VIDEO)

Potem ko so v javnost prišle informacije, da je vodstvo reškega letališča občutno podražilo cene parkiranja, in sicer za več kot tisoč odstotkov v primerjavi z lanskim letom, s Krka prihajajo prizori, ki prikazujejo sramotne posledice takšne odločitve.

Tako so se podražile cene parkiranja posebej za taksiste in prevoznike potnikov, zato so morali potniki, ki so prispeli iz Frankfurta, pešačiti do izhoda z letališča, kjer so jih čakali avtobusi, navaja Novi list, ki je objavil tudi posnetek potnikov, ki hodijo po cestišču in vlečenje kovčkov.

Potniki morajo kovčke z letališča vleči peš, ker se je občutno podražilo parkiranje. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb

»Avtobusni prevoznik, ki smo ga angažirali tik pred samim transferjem, nas je obvestil, da bo vstop njegovega avtobusa na letališko parkirišče stal več od dogovorjene cene transferja od Krka do Opatije, zato so se predstavniki tega podjetja odločili, da ne bi mogli opraviti storitve po vnaprej dogovorjeni in do sedaj običajni ceni,« je ob tem povedala lastnica turistične agencije Katarina Hauptfeld.