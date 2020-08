Hrvatje zasačili slečenega Kacina

Medtem ko Slovenci grozijo Hrvatom, da bodo šli na rdeči seznam,sproščeno in v kopalkah dela na dvorišču svoje hiše na Krku, poroča Jutarnji list, ki je danes objavil že drugi članek o uradnem govorcu slovenske vlade za covid 19 . Hrvatje nikakor ne morejo preboleti, da jim je Kacin povedal nekaj krepkih in sporočil, da se bodo hitro znašli na seznamu držav, po vrnitvi iz katerih je treba v 14-dnevno karanteno.Le dan za tem, ko je Hrvatom zagrozil, da bo Slovenija za turiste, ki se vračajo z dopusta na Jadranu, uvedla nove ukrepe – karanteno ali obvezno testiranje –, je Kacin sedel v avto in pohitel prav na Jadran, piše Jutarnji list. Če smo čisto natančni, je karanteno ali obvezno testiranje omenjala Bojana Beović , vodja strokovne svetovalne skupine za covid 19. Kacin pa je dal vedeti, da se bo Hrvaška hitro znašla na rdečem seznamu , če bodo številke pokazale, da tja sodi. To je napovedal nekaj dni za tem, ko se je vrnil z dopustovanja na Krku, kjer ima hišo (uradno so lastniki njegova žena in sinova), »a je bilo morje očitno preveč mamljivo in se je vrnil v Kvarner«. Kacina so fotografirali, kako v kopalkah čisti bazen na dvorišču hiše. »Poglejte ga spet« so nadnaslovili članek, potem ko so se v prvem nekateri njegovi sosedje napol v šali spraševali, kako se bo upal vrniti.