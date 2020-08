Hrvaška in trije scenariji, ki jih preigrava naša vlada

Kacinu za petami

O karanteni Beovićeva govori že več dni

Najnovejše koronastanje v Sloveniji

V petek je bilo v Sloveniji opravljenih 1034 testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 32 primerov. Umrl ni noben bolnik s covidom-19. Hospitaliziranih je bilo 16 oseb, tri osebe so potrebovale zdravljenje v intenzivni enoti. V domačo oskrbo so odpustili štiri bolnike s covidom-19, je objavila vlada.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo v petek v Sloveniji 230 aktivno okuženih oseb. Do sedaj je bila skupaj potrjena 2401 okužba, umrlo pa je 129 bolnikov s covidom-19.



V petek je bilo po podatkih tega spletnega portala osem novih okužb potrjenih v občini Ljubljana, štiri v občini Celje, tri v občini Ribnica, po dve v občinah Hrastnik in Žalec ter po ena v občinah Kamnik, Domžale, Šmarje pri Jelšah, Polzela, Trbovlje, Miklavž na Dravskem polju, Nova Gorica, Piran, Lukovica, Škofljica, Tabor, Trzin in Vodice.



Hrastniška primera sta v tamkajšnjem domu starejših. Kot je danes za Radio Slovenija povedal direktor doma Drago Kopušar, sta bila pozitivna dva brisa stanovalcev, pri zaposlenih pa dodatnih okužb niso zabeležili. V domu so od 10. julija tako doslej zabeležili skupno 52 primerov okužbe, od tega je 22 stanovalcev ozdravelo, devet jih je umrlo, aktivno okuženih pa je 21, je dodal. Po podatkih občine je bilo v četrtek aktivno okuženih še pet zaposlenih v domu starejših. Virus spet v Šmarju pri Jelšah

Eno okužbo so v petek odkrili v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah. Kot je dom danes objavil na svoji spletni strani, je bila potrjena okužba pri stanovalki na negovalnem oddelku, ki je bila v petek napotena na sprejem v bolnišnico zaradi zdravstvenih težav, ki sicer niso kazale na okužbo s koronavirusom.



V petek je bila najprej hospitalizirana v celjski bolnišnici, nato pa premeščena na ljubljansko infekcijsko kliniko. V domu so v sivo cono spremenili celoten oddelek, kjer je stanovalka bivala. Danes so vzeli brise vsem stanovalcem na oddelku in zaposlenim v izmeni, v nedeljo jih bodo predvidoma tudi ostalim zaposlenim, ki so bili v zadnjem mesecu z okuženo stanovalko v stiku.



Med petkovimi primeri v Sloveniji je bila ena okužba v starostni skupini od pet do 14 let, devet v skupini do 24 let, sedem v skupini do 34 let, ena v skupini do 44 let, sedem v skupini do 54 let, dve v skupini do 64 let, tri v skupini do 74 let ter po ena v skupinah do 84 let in nad 85 let, kažejo podatki Sledilnika.



Po podatkih spletne strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) sta bila med v petek potrjenimi okužbami dve osebi med zdravstvenimi delavci in sodelavci (do petka jih je bilo doslej skupno 383) ter pet v domovih starejših občanov (skupno do petka 560), od tega tri med oskrbovanci (skupno do petka 394).



Ker se epidemiološka slika pri nas in naših južnih sosedih ne izboljšuje , pristojni v zadnjih dneh vse glasneje govorijo o tem, da bo treba zaostrili ukrepe ob vstopu v državo. Notranji ministere v petek omenil, da je mogoča uvedba 14-dnevne karantene po prihodu iz Hrvaške, danes pa je za TV Dnevnik komentiral, kdaj in do kakšnih zaostritev bi lahko prišlo v prihodnjih dneh.Hojs je povedal, da razmišljajo o različnih scenarijih, eden izmed teh je popolna karantena za vse, drugi je dokazilo testa, da posameznik ni bolan in nekajdnevna karantena, tretji scenarij pa predvideva, da bodo v karanteno šli le tisti, ki so stari od 15 do 35 let. O slednjem se pogovarjajo predvsem zato, ker se v zadnjem času koronavirus širi predvsem med mladimi, ki se brezglavo udeležujejo zabav na hrvaški obali. Hojs je še povedal, da do zaostritve na meji ne bo prišlo kar tako. »Ljudem bomo dali dan ali dva, da se vrnejo domov brez karantene,« je še pojasnil.Naše južne sosede pa v slabo voljo ne spravljajo le slabe številke, temveč tudi slovenski vladni govorec. Na Krku, kjer ima Kacin svoj vikend, so ga ujele kamere, novinarka mu je zastavila celo nekaj vprašanj, na katera je Kacin brez zadržkov odgovarjal . Povedal je, da ni Slovenija tista, ki bo Hrvaško uvrstila na rdeči seznam, da je to odvisno samo od njih. Kacin je še dejal, da številke, ki jih objavljajo niso prave, da bi morali tem prišteti še vsaj nekaj deset tistih, ki jih vsakodnevno izvozijo v Slovenijo in druge države.Uvedbo karantene spodbujajo tudi strokovne skupine. Bojana Beović, vodja vladne strokovne skupine za covid, je zaostritev predlagala že pred dnevi , ko je dejala: »Kar lahko mi storimo je obvezna karantena po prihodu s Hrvaške ali pa test. Strokovna skupina predlaga, da se uvede karantena.«