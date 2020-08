Italijanska televizija razkrila razvrat na Pagu (VIDEO)

Zabave in nočno divje nočno življenje v hrvaških klubih naj bi bili krivi za širjenje koronavirusa pri naših južnih sosedih in posledično tudi pri nas. Zaradi 'koronazabav' v hrvaških klubih, so zaskrbljeni tudi Italijani, ki se še zelo dobro spomnijo, kako so trpeli v prvem valu epidemije. V Italiji so v petek zabeležili 574 novih okužb, številni od teh primerov so uvoženi primeri iz Grčije, Hrvaške in Malte. Italijanska televizija Rai Uno je v svojem dnevniku TG1 objavil prispevek o nočnem življenju na Hrvaškem in razkril, kako hitro mladina pozablja na upoštevanje priporočil.Diskoteke na Pagu so bile prepolne, tisti, ki jih je novinarka ustavila pa so ponavljali, da tukaj ni covida.Italijanski minister za zdravje je napovedal, da bodo morali tisti, ki se vračajo v Italijo iz Malte, Španije, Hrvaške in Grčije opraviti test na koronavirus. Tisti, ki pridejo iz Bolgarije in Romunije pa morajo za dva tedna v karanteno.Mladi, ki jih je italijanska televizija anketirala na Pagu, so še dejali, da jih ne skrbi v kolikor se okužijo s koronavirusom. Dejali so, da za mlade ni nevaren in jih ne bo ubil.Takšno neodgovorno razmišljanje pa številne razburja, prepričani so namreč, da se bo v prihodnjih dveh tednih, ko se bo z letovanj v domovino vrnilo veliko število Italijanov, število na novo okuženih drastično povečalo.