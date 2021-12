Nenavadni rezultati študije zdravila podjetja Pfizer (VIDEO)

Ameriško podjetje Pfizer je sporočilo, da njihovo zdravilo za covid-19 tveganje za hospitalizacijo ali smrt pri ogroženih skupinah bolnikov glede na klinične preizkuse zmanjša za skoraj 90 odstotkov. Med tistimi, ki so v študiji prejeli zdravilo paxlovid, niso zabeležili nobene smrti.

Preberite tudi:

V klinični študiji je sodelovalo 2246 ljudi, pri katerih so v zadnjih petih dneh potrdili blago ali zmerno obliko bolezni covid-19 in ki imajo vsaj eno od bolezenskih stanj, zaradi katerega pri njih obstaja visoko tveganje za hud potek bolezni. Polovica sodelujočih je pet dni na vsakih 12 ur prejemala zdravilo paxlovid, polovica pa placebo, piše na spletni strani Pfizerja.

Če so zdravilo začeli prejemati v roku treh dni po pojavu simptomov, se je tveganje za hospitalizacijo ali smrt zmanjšalo za 89 odstotkov v primerjavi s tistimi, ki so prejeli placebo. Pri tistih, ki so zdravilo začeli prejemati v roku petih dni, se je tveganje zmanjšalo za 88 odstotkov.

Med tistimi, ki so v študiji prejeli zdravilo paxlovid, niso zabeležili nobene smrti, med tistimi, ki so prejeli placebo, pa 12, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Preberite še:

Izvedli so tudi laboratorijsko študijo učinkovitosti tega zdravila pri zdravljenju ljudi, okuženih z novo koronavirusno različico omikron. Prvi podatki kažejo, da bi bilo lahko učinkovito tudi proti tej različici, so sporočili iz podjetja.

​