Beovićeva in Jerala o tretjem odmerku in valu omikrona

Medtem ko se slovenski pediatri pripravljajo na prvo cepljenje otrok pri nas, je bilo do danes v Sloveniji z enim odmerkom do zdaj cepljenih 59 odstotkov celotne populacije. Z drugim odmerkom je bilo cepljenih 55 odstotkov, tretji, poživitveni odmerek pa je prejelo 348.586 posameznikov. Prav ta tretji odmerke pa naj bi bil v boju z virusom ključnega pomena. The Guardian je povzemal študije in poročal o tem, da je šele tretji odmerek zares učinkovit proti virusu. Pri vodji strokovne skupine za cepljenje Bojani Beović smo preverili, kakšno je njeno mnenje glede tega.

»Poživitveni odmerek močno poveča koncentracijo protiteles, ki po osnovnem cepljenju pričakovano upadajo. Ne gre le za to, da bi bilo cepljenje zares učinkovito šele po 3. odmerku, nekaj mesecev sta zadoščala dva odmerka oziroma osnovno cepljenje. Res pa je, da pri cepivih dosežemo dolgotrajno zaščito šele po več odmerkih, osnovni shemi in poživitvenih odmerkih, ki so za nekatera cepiva svetovani vse življenje. Cepljenje proti covidu-19 je prvo, ki ga uporabljamo proti koronavirusnim okužbam. Za te okužbe na splošno velja, da ne zapuščajo trajne imunosti in da se virusi spreminjajo. Oboje zapleta pristop k preprečevanju bolezni s cepljenjem. Poleg tega je bolezen z nami kratek čas, še krajši čas uporabljamo cepljenje, zato ne moremo dobro napovedovati, koliko časa bo zaščita trajala. Zelo verjetno bi bila učinkovitost treh odmerkov daljša kot zaščita samo z osnovnim cepljenjem, če seveda ne bi prišlo do izrazitih sprememb virusa,« je Bojana Beović, infektologinja, sicer vodja vladne svetovalne skupine za cepljenje.

Da tretji odmerek cepiva pomembno dvigne nivo protiteles, na precej višjo raven kot po dveh odmerkih, pravi tudi Roman Jerala s Kemijskega inštituta. »To izboljšanje so potrdili v kliničnih raziskavah kot tudi na terenu, zato bi se morali v čim večji meri povečati delež tistih, ki so trikrat cepljeni. EMA je prejšnji teden priporočila tretji odmerek že od tretjega do šestega meseca po drugem odmerku, odvisno od lokalne epidemiološke situacije. Zato tudi kljub padcu zaščite proti različici omikron še vedno ostane 75% zaščita. Po treh mesecih začne nivo protiteles upadati, vendar verjetno ostane na višjem nivoju dlje časa in lahko pričakujemo, da pomembno zaščitilo pred hujšim potekom bolezni.«

Beovićeva nam je še pojasnila, da se koncentracija protiteles po poživitvenem odmerku poveča za celo približno pet do desetkrat, odvisno od same vrste protiteles. A še bolj pomemben podatek je, da cepljenje s poživitvenim odmerkom zmanjša tveganje za okužbo za več kot desetkrat, za hudo bolezen pa skoraj dvajsetkrat.

Kaj je novega o omikronu?

Medtem ko število novih primerov v Sloveniji še naprej počasi upada iz sveta poročajo o hitrem širjenju najnovejše različice. O omikronu še vedno ni znano veliko. »Prvi podatki nakazujejo, da se izredno hitro širi, kar pomeni veliko zbolelih v kratkem času, da pa je bolezen, vsaj pri mladi južnoafriški populaciji blažja. Ker prvi podatki kažejo, da je učinkovitost protiteles, ustvarjenih po cepljenju vsaj v laboratoriju slabša proti omicron različici kot proti dosedanjim variantam, je še toliko bolj pomembno, da imamo svoj imunski sistem glede preprečevanje covida-19 v kar najboljši kondiciji, to pa pomeni, da prejmemo poživitveni odmerek,« pravi Beovićeva.

Jerala pa doda, da je za različico omikron sedaj že jasno, da je bistveno bolj kužna od delte, ki jo izpodriva in bo v nekaj dneh postala prevladujoča različica na Danskem in kmalu tudi v Združenem kraljestvu. »Obe državi sta prej zaradi visoke precepljenosti opustili omejitvene ukrepe in sta sedaj uvedli dokaj stroge omejitve, vendar se bojijo, da bo izjemno hitro širjenje različice omikron preobremenilo zdravstvo. Trenutno se število okužb v teh dveh državah podvoji kar v dveh dneh in bojijo se, da bi bilo lahko do konca leta 1 milijon okuženih v Združenem kraljestvu. Tudi število hospitalizacij hitro narašča. Verjetnost ponovne okužbe je pri omikronu petrkat večja in tudi znotraj gospodinjstva je trikrat večje verjetnost okužbe. Tako lahko žal pričakujemo omikron val v začetki naslednjega leta v vseh evropskih državah in dobro bi ga bilo zamakniti čim bolj proti pomladi in se nanj pripraviti predvsem s cepljenjem.«