Tako dolgo naj bi po novem veljala digitalna potrdila

Danes se v Slovenji začenja cepljenje otrok, starih od pet do 11 let, zato se je včeraj sestala posvetovalna skupina, da bi posodobila priporočila za cepljenje. Kot je na novinarski konferenci povedala koordinatorica programa cepljenja z Nijz Marta Grgič Vitek, posebej priporočajo cepljenje za rizične otroke, takšne s kroničnimi boleznimi in tiste, ki živijo z ljudmi s temi boleznimi. Priporočila cepljenja za izvajalce so obljubili danes oziroma najkasneje jutri.

Spreminjajo pa se priporočila o razmiku med drugim in poživitvenim odmerkom cepljenja. Ema je namreč izdala stališče, da je varno in učinkovito dobiti poživitveni odmerek tudi prej kot po šestih mesecih. »Tako zdaj ni več tiste stroge omejitve, da mora biti med osnovnim cepljenjem in poživitvenim odmerkom vsaj šest mesecev. Zdaj bo pisalo, da se poživitveni odmerek priporoča po šestih mesecih, najkrajši presledek med osnovnim cepljenjem in poživitvenim odmerkom pa mora biti tri mesece,« je povedala.

Spregovorila pa je tudi o predlogu Evropske komisije, da se omeji veljavnost digitalnega covidnega potrdila: »Pogovarjali smo se o tem, skupina se je strinjala s tem predlogom. Tako bo veljavnost digitalnega covid potrdila za osebe, cepljene z osnovnim cepljenjem, omejena na 270 dni. Po tem času bo potrdilo nehalo veljati in bo za obnovitev potrdila potreben poživitveni odmerek.«