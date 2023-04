Je Donald Trump politični mučenik ali kršilec zakonov? Odgovarja Bogomil Ferfila

Kot smo že poročali, se danes v New Yorku začenja zgodovinsko sojenje proti nekdanjemu predsedniku Donaldu Trumpu. Ta je že v ponedeljek prispel v New York, kjer se bo na kazenskem sodišču soočil z očitki zaradi plačila nekdanji porno zvezdnici. Čeprav je zanimanje javnosti veliko, sodnik ni uslišal pozivov medijev in javnosti o prenosu branja njegove obtožnice. Ta je za zdaj javnosti še vedno neznana. Trump se bo izrekel za nedolžnega in je pripravljen, pravijo njegovi odvetniki.

V dogajanje v New Yorku so usmerjene vse oči, vse skupaj je treba razumeti v širšem političnem kontekstu. Da je volilna kampanja že v polnem teku in da je tudi ta proces del nje, je prepričan strokovnjak za ameriške študije Bogomil Ferfila. V pogovoru je dejal, da je proces proti Trumpu volilni manever in čeprav sedanji predsednik Joe Biden, ki je trenutno na obisku v Minessotti, kjer govori o infrastrukturnih projektih, zavrača kakršenkoli komentar na to temo, je jasno, da je proces pripravljen s strani njegovih ministrstev.

Mučenik ali zločinec?

»Trump se je po nasvetu svojega odvetniške ekipe odločil, da je najbolje, da se sam javi na sodišče. Zanimiva je diskusija o tem, ali bodo naredili znameniti posnetek od spredaj in strani, kar so njegovi advokati absolutno zavrnili. Če bi jo naredili, bi se zagotovo ta fotografija pojavljala v kampanji. Njihova argumentacija gre v smeri, da je Trump najbolj poznan človek v Ameriki in po svetu in te fotografije so namenjene, če pride do pobega, da jo razdelijo policistom. Njegov odvetniški tim zahteva, da do tega ne pride in mislim, da bo temu ugodeno.«

Vse skupaj je že del predsedniške kampanje za prihajajoče volitve. FOTO: Amanda Perobelli, Reuters

Ferfila se strinja z ugotovitvijo mnogih, da se skuša Trump pokazati kot neki politični mučenik, medtem ko ga nasprotna demokratska stran skuša prikazati kot kršilca zakonov. »Dejstvo je, da je to prvi primer v ameriški zgodovini, da je predsednik na sodišču. Nixona, ki bi moral priti na sodišče, je takratni predsednik pomilostil, pa čeprav je šlo za podoben prekršek, kot ga očitajo Trumpu. Podobne manevre je imel tudi Clinton, ki je plačal še mnogo več in ni prišel na sodišče. Vsaka stran bo skušala to veliko pravno bitko dobiti, a težko je napovedati, kaj bo končni rezultat.«

Ferfila še pravi, da bo obtožbe, ki se nanašajo na Trumpove poslovne manevre težko dokazati. »To so stvari, ki se vlečejo že leta in leta. Gre za znane manevre med podjetniki, ki jih je težko dokazati čez noč. Trump ima zelo močno odvetniško ekipo. Glavni očitek je seveda zloraba volilnega denarja za plačilo porno zvezdi in videli bomo, kako bo proces potekal, ali bodo imeli kakšne trdnejše dokaze, ali se bo Trumpova obramba znala ubraniti teh obtožb.«

Vrnitev v Belo hišo?

Donald Trump ambicij, da se vrne v Belo hišo, ne skriva. Pravnih ovir za njegovo novo kandidaturo kljub obtožbam ni. Ameriška zakonodaja glede predsedniških kandidatov je namreč precej skromna. Kandidat mora biti star več kot 35 let in mora biti ameriški državljan. Drugih pogojev ni. A vseeno vrata za vnovično kandidaturo Trumpu niso tako na široko odprta, saj ima znotraj republikanske stranke močnega tekmeca. Ferfila pravi, da je s floridskim guvernerjem Ronom DeSantisom že zdaj močno izenačen.

»Dejstvo je, da kolikor sem kritičen do zunanje Bidnove politike, ki ji pripisujem del krivde za vojno v Ukrajini in izzivanje Kitajske z obiskom Pelosijeve na Tajvanu, je na notranjepolitičnem področju Bidnova administracija zelo uspešna in nagovarja mlade. Menim, da če bo Trump republikanski kandidat, ne bo mogel premagati demokratov, ker so ti zagrabili zmagovalno agendo, ki je pritegnila mlade Američane. Ne zavedamo se, da je Amerika edina razvita država, ki nima socialne države, kar Bidnova administracija končno uvaja.

Joe Biden procesa ne komentira. FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Kar se tiče dogajanja na demokratskem polu pa Ferfila pravi, da je precej očitno, da Biden ne drži niti v svojih rokah. A očitno vodstvu stranke ustreza, da imajo takšnega predsednika, saj vlečejo takšne poteze, ki jim pač ustrezajo. »Biden je bolj neka figura, ki v primerjavi s Clintonom in Obamo ne drži večjega dela niti v svojih rokah. Vodstvo je njegovo kandidaturo že potrdilo, medtem o demokratski podporniki niso najbolj naklonjeni tej kandidaturi.«

Za ali proti Trumpu

»Trump je politik posebnega kova, ki deli ameriško javnost. Je ultra populističen, njegove ekonomske politike, ki so jih oblikovali njegovi svetovalci, so bile, tudi po zaslugi dogajanja na mednarodnem okolju, uspešne. Amerika je bila za čas njegovega predsedovanja gospodarsko uspešna. Ima ožje jedro privržencev, ki mu slepo sledi. Ena izmed njegovih potez je, da to jedro skuša aktivirati,« pove Ferfila in doda, da kljub temu ne pričakuje, da bi prišlo v New Yorku ob začetku sojenja do kakšnih izgredov, saj ob posnetkih prihoda v New York ni bilo videti nekih množic.

Ferfila ne pričakuje večjih izgredov. FOTO: Andrew Kelly Reuters

Ferfila se še dotakne dogajanja na zunanjepolitičnem področju in pove, da je Trump s svetovalci na tem področju vodil boljšo politiko. »Njegovi svetovalci so poznali hladno vojno atmosfero, zato je Trump priznal Rusiji in Kitajski neki status jedrske velesile in ni drezal vanju, medtem ko sedanja ekipa sedanja ekipa hodi po robu jedrskega spopada. Seveda vsi obsojamo Putinovo rožljanje z jedrskim orožjem in nameščanje orožja v Belorusiji, a to je tako, kot da bi Rusija nameščala jedrsko orožje na ameriških mejah. Oboje je neumnost. Nekaj moraš priznati jedskim velesilam.«

» Ocenjujem, da je to nepotrebno izzivanje Rusije, za katero ne vem, kako se bo končalo. Rusija ne bo sprejela Natovih jedrskih konic na svojih mejah, če se bo to zgodilo, bo to vedno vir nekih nestabilnosti in potencialne vojne. To smo zdaj mi 'pokasirali' v Evropi. Evropa je iz najbolj miroljubnega dela sveta dobila največje težave na mejah in nepotreben konflikt z Rusijo. Zavedati se je treba, da varne Evrope in varnostne arhitekture brez Rusije ne more biti. Treba jo je dobiti za pogajalsko mizo in upoštevati del njenih interesov. Pustimo to, ali je zločinska država ali ne, a neke njene interese je treba upoštevati. Trump takih stvari ne bi počel. On je vedel, Putin je, kar je, Xi Jinping je, kar je, poskušal ju je ustaviti, izzival pa jih ni. To je njegova prednost, ne glede na to, koliko smo se delali norca iz njega,« zaključi Ferfila.