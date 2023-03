Obtožnica proti Trumpu potrjena, Trump: »Zaradi tega bi zardevala tudi Mao in Stalin«

Odvetniki Donalda Trumpa so v četrtek po objavi v New York Timesu potrdili, da je velika porota v New Yorku potrdila obtožnico proti nekdanjemu predsedniku ZDA. Trump naj bi se v torek oglasil na sodišču na Manhattnu, kjer mu bodo vzeli prstne odtise in ga fotografirali za kartoteko.

Obtožnica ostaja zapečatena, njenih podrobnosti uradno ne pozna nihče razen velike porote in urada tožilca Manhattna Alvina Bragga. Po poročanju New York Timesa vsebuje kazensko ovadbo zaradi ponarejanja uradnih listin.

Kazenska ovadba naj bi se osredotočala na plačilo pornografski zvezdnici Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu pred volitvami leta 2016. Plačilo je izvršil bivši Trumpov odvetnik Michael Cohen, ki je to priznal in zato končal v zaporu. Cohen trdi, da mu je Trump denar vrnil z obrestmi.

Stormy Daniels. FOTO: Reuters

Trump se je menda »bal, da bo njegova žena izvedela podrobnosti«, in je zato »plačal Danielsovi 130.000 dolarjev, da bi molčala«. Ko je žena za afero izvedela, se je za nekaj dni preselila v elitni hotel v Washingtonu. Več o tem preberite tukaj.

Grozi mu kazen do štirih let zapora

V primeru obsodbe za ponarejanje uradnih listin Trumpu grozi kazen do štirih let zapora. V tem primeru bi spet pisal zgodovino, ker znova kandidira za predsednika ZDA. Če bi bil izvoljen iz zapora – kar je po ameriški ustavi dovoljeno –, bi se ZDA zapletle v veliko ustavno zagato.

Trump, ki je zanikal kakršnokoli kršitev in večkrat napadel preiskavo, je obtožnico označil za politično preganjanje in napovedal, da bo škodila demokratom na volitvah leta 2024.

»Demokrati so lagali, goljufali in kradli v svoji obsedenosti, da bi ujeli Trumpa, zdaj pa so storili nepredstavljivo – obtožili so popolnoma nedolžno osebo v očitnem vmešavanju v volitve,« je sporočil. Bragg po njegovih besedah opravlja umazano delo predsednika Joeja Bidna.

»Nobenega kaznivega dejanja ni bilo«

V izjavi, v kateri sta potrdila obtožnico, sta odvetnika Susan Necheles in Joseph Tacopina dejala, da Trump ni storil nobenega kaznivega dejanja. »Proti temu političnemu pregonu se bomo odločno borili na sodišču,« sta sporočila in potrdila, da pride Trump v New York na sodišče v torek.

Preiskujejo tudi poskus spreminjanja izida volitev in odtujitev zaupnih dokumentov

New York je še nedavno veljal za malo verjetnega kandidata, kjer bi lahko kazensko preganjali Trumpa, ki se še vedno sooča s preiskavo poskusa spreminjanja izida volitev v zvezni državi Georgii. Prav tako poteka preiskava posebnega tožilca Jacka Smitha na zvezni ravni in Trumpu obljublja kazenski pregon zaradi odtujitve zaupnih dokumentov in zaradi spodbujanja napada na kongres.

Na obtožnico se je odzvala Danielsova, ki jo je Trump zmerjal z lažnivko. »Obtožnica proti temu človeku ne prinaša nobenega veselja. To je žalosten dan, vendar moram izraziti veliko spoštovanje in zaupanje v trdo delo velike porote in upati, da bo naš pravosodni sistem v prihodnje uporabljal zakon v skladu z resnico in dejstvi ter se zavedal, da nihče ni nad zakonom,« je sporočila.

Trumpovi zavezniki v kongresu so obtožnico označili za nezaslišano zlorabo oblasti brez primerjave

»Zaradi tega bi zardevali tudi Mao, Stalin in Pol Pot,« se je odzval Trumpov sin Donald mlajši. »New York je preplavilo nasilje, otroke pobijajo po Times Squaru (...), ampak tožilec Manhattna želi ujeti Trumpa,« je sporočil drugi sin Eric.

Demokrati medtem za zaprtimi vrati odpirajo šampanjce, javno pa poudarjajo vladavino prava in to, da nihče ni nad zakoni. »Obtožnica bivšega predsednika nima primerjave, ampak primerjave nimajo niti njegova dejanja,« je izjavil demokratski kongresnik iz Kalifornije Adam Schiff, ki je sodeloval pri obeh ustavnih obtožbah bivšega predsednika.