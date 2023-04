Trumpu bodo vzeli tudi prstne odtise, grozi mu 4 leta zapora

Odvetniki Donalda Trumpa so po objavi v New York Timesu potrdili, da je velika porota v New Yorku potrdila obtožnico proti nekdanjemu predsedniku ZDA. Trump naj bi se v torek oglasil na sodišču na Manhattnu, kjer mu bodo vzeli prstne odtise in ga fotografirali za kartoteko. Obtožnica ostaja zapečatena, njenih podrobnosti uradno ne pozna nihče razen velike porote in urada tožilca Manhattna Alvina Bragga. Po poročanju New York Timesa vsebuje kazensko ovadbo zaradi ponarejanja uradnih listin, ki naj bi se osredotočala na plačilo pornesi Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu pred volitvami leta 2016. Plačilo je izvršil bivši Trumpov odvetnik Michael Cohen, ki je to priznal in zato končal v zaporu. Cohen trdi, da mu je Trump denar vrnil z obrestmi.

Bo kandidiral iz zapora?

Če bi bil obsojen ponarejanja uradnih listin, Trumpu grozi kazen do štirih let zapora. V tem primeru bi spet pisal zgodovino, ker bo znova kandidira za predsednika ZDA. Če bi bil celo izvoljen iz zapora – kar je po ameriški ustavi dovoljeno –, pa bi se ZDA zapletle v veliko ustavno zagato.

Trump, ki je zanikal kakršno koli kršitev in večkrat napadel preiskavo, je obtožnico označil za politično preganjanje in napovedal, da bo škodila demokratom na volitvah leta 2024. »Demokrati so lagali, goljufali in kradli v svoji obsedenosti, da bi ujeli Trumpa, zdaj pa so storili nepredstavljivo – obtožili so popolnoma nedolžno osebo v očitnem vmešavanju v volitve,« je sporočil. Bragg po njegovih besedah opravlja umazano delo predsednika Joeja Bidna.

Na obtožnico se je odzvala Danielsova, ki jo je Trump zmerjal z lažnivko. »Obtožnica proti temu človeku ne prinaša nobenega veselja. To je žalosten dan, vendar moram izraziti veliko spoštovanje in zaupanje v trdo delo velike porote in upati, da bo naš pravosodni sistem v prihodnje uporabljal zakon v skladu z resnico in dejstvi ter se zavedal, da nihče ni nad zakonom,« je sporočila.

Trumpovi zavezniki v kongresu so obtožnico označili za nezaslišano zlorabo oblasti brez primere. »Zaradi tega bi zardevali tudi Mao, Stalin in Pol Pot,« pa se je odzval Trumpov sin Donald mlajši. »New York je preplavilo nasilje, otroke pobijajo po Times Squaru, ampak tožilec Manhattna želi ujeti Trumpa,« je sporočil drugi sin Eric.