Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Globoko v sebi veste, kdaj potrebujete prenovo v življenju in kaj je treba opustiti. Čutite, da ste del nove mreže življenja? Ne pustite, da bi si vas kdo podredil. Ohranite pogumno srce. Stojte trdno v svoji resnici, ne bojujte se več, ne bojte se. Odpovejte se dvomom. Zaupajte v svoje sposobnosti in vase ter sledite le resnici in svetlobi, ki zdaj obsije vse, kar odpira vrata do nove zavesti. Vedite, da dokler niste v celoti prisotni tukaj na Zemlji ter ne sledite srcu, ne boste videli. Prav zdaj imate priložnost za nov način življenja.

Situacija vas uči, da se postavite zase, in šele ko prevzamete popolno odgovornost za svoje življenje, boste svobodni. Šele ko boste v celoti v tem trenutku, tukaj in zdaj, se boste lahko povezali z drugimi dimenzijami in realnostmi. Ko opravite svoje notranje delo skozi odločitve in ozaveščanje, počakajte, da čas naredi svoje.

V tem trenutku morate biti modri, kajti modrost pride le, ko sta srce in um v ravnovesju. Da bi se to zgodilo, se morate odpovedati dramam in jasno videti, kaj se resnično dogaja ter kam usmerjate pozornost. Vaša namera in misli, ki jih gojite večino dneva, igrajo ključno vlogo pri oblikovanju vaše naravnanosti ob koncu poletja. Visoka naravnanost bo zdaj ključna, saj vam pomaga utirati pot v svetlobni mreži.

Nadaljujte po poti jasnosti in prisotnosti, saj v vsakem trenutku ustvarjate svojo resničnost. Svetloba vam kaže pot, a le vi ste tisti, ki se morate odločiti, ali boste sledili njenemu vodstvu. Bodite odločni in pogumni, saj vsak korak naprej odpira nova vrata in prinaša nove priložnosti. Zdaj je čas, da se osvobodite vsega, kar vas omejuje, in stopite v svojo polno moč. Vsak dan, vsak trenutek, je priložnost za rast in transformacijo. Bodite pozorni na svoje misli, čustva in dejanja, saj imajo moč oblikovati vašo prihodnost. Zato izberite zavestno, izberite modro in sledite luči svojega srca. To je vaša pot do svetlobe in izpolnitve.