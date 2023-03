Kdo je pornozvezda, zaradi katere bi Trump lahko pristal v zaporu in je sesula Pornhub (FOTO)

Nekdanja pornozvezda Stormy Daniels in njun trenutek spolnega užitka bi Donalda Trumpa lahko stala svobode.

Stormy Daniels. FOTO: Reuters

Danielsova, nekdanja pornografska zvezda, je povedala, da je imela spolni odnos z nekdanjim predsednikom in je pred predsedniškimi volitvami leta 2016 prejela 130.000 dolarjev v zameno za to, da ni govorila o svojem srečanju s Trumpom, kar ta zanika, da bi se kdaj zgodilo.

Pred kratkim sesula Pornhub

Še leta 2018 je Trump novinarjem dejal, da o plačilu Danielsovi ne ve ničesar, vendar je ona istega leta v svoji knjigi vse podrobno opisala. Po eni od različic naj bi Stormy podkupil Trumpov odvetnik, Trump pa je za to izvedel pozneje in mu vrnil denar. Potem ko se je resno govorilo o obtožbi Donalda Trumpa, je Stormy prejšnji teden sesula Pornhub. Iskanje njenih posnetkov seksa na tem mestu je naraslo za neverjetnih 21 tisoč odstotkov. Zdi se, da so prejšnji teden vsi želeli videti Stormy v akciji, je poročal New York Post.

Bila je zlorabljena in revna

Danielsova je sicer upokojena, torej ne igra več v filmih za odrasle. Rodila se je v Louisiani leta 1979, njeno pravo ime pa je Stephanie Clifford. Kot je povedala, je bila v mladosti spolno zlorabljena in revna, med kariero pa je bila striptizeta, porno igralka, producentka in režiserka filmov za odrasle.

Trumpa je spoznala na turnirju v golfu, večerja s Trumpom pa se je končala, kot je sama povedala, s seksom. Menda naj bi ji nekdanji predsednik obljubil, da jo bo dal v svoj resničnostni šov Pripravnik(The Intern).