Začenja se sojenje Donaldu Trumpu: njegova odvetnica pravi, da je pripravljen

Danes so oči ameriške in svetovne javnosti uprte v nekdanjega predsednika Združeni držav Amerike Donalda Trumpa. Na sodišču se bo soočil z očitki tožilstva, ki ga obtožuje kaznivega dejanja zaradi plačila nekdanji porno igralki Stormy Daniels v zameno za molk o njuni domnevni aferi. Kaznivo dejanje naj bi se zgodilo pred volitvami leta 2016. Trump vse obtožbe zanika.

Sojenje poteka v New Yorku, Trump je tja pripotoval že v ponedeljek. CNN navaja, da je nekdanji predsednik noč preživel v svojem nebotičniku Trump Tower. Zaradi pričakovanih protestov Trumpovih podpornikov je policija že napovedala poostren nadzor in zaprtje več cest.

Trumpu v New Yorku obtožujejo v zvezi s plačilom 130.000 dolarjev pornografski igralki Stormy Daniels za molk o njunem spolnem odnosu. Za to plačilo, s katerim naj bi Trump zlorabil sredstva za kampanjo, je bil obsojen njegov bivši odvetnik Michael Cohen, ki je izvršil plačilo in dejanje priznal v zameno za nižjo kazen. Cohen je sedaj ena od glavnih prič tožilstva.

Trumpova odvetnica, ki ga je zastopala že več civilnih postopkih, je povedala, da je Trump dobre volje. »Iskreno, je čisto normalen. Pripravljen je, da gre pred sodišče in naredi, kar mora,« je dejala Alina Habba. Za Fow News je še dejala, da ne pričakujejo nobenih presenečenj in da misli, da bo vse teklo popolnoma gladko. »Skušamo se skoordinirati in povezati z vsemi in poskrbeti, da ne bi prišlo do kakšnih težav.«

Njegova odvetnica dvomi, da je v New Yorku lahko deležen poštenega sojenja. FOTO: Jeenah Moon Reuters

Habba je na vprašanje, ali lahko Trump pričakuje pošteno sojenje v News Yorku odvrnila, da misli, da ne. »Ne, ne. Mislim, da je to zelo težko. Rada bi imela zaupanje v to zvezno državo, a že večkrat v zadnjih letih sem šla zanj na sodišče v New Yorku in lahko vam povem, da ni enako kot za kogarkoli drugega.«

Sodišče v New Yorku. FOTO: Caitlin Ochs Reuters

V sodno dvorano ne bo kamer

Kljub temu da v javnosti vlada zelo veliko zanimanje za sojenje nekdanjemu predsedniku, pa sojenje ne bo predvajano. Sodnik Juan Merchan je v v ponedeljek v odloku zapisal, da so medijske prošnje za predvajanje razumljive, a da so pretehtali razlogi, ki so proti temu.

Zapisal je še, da ni mogoče oporekati temu, da obtožnica vključuje monumentalni pomen, saj se še nikoli v zgodovini Združenih držav ni zgodilo, da bi bil sedanji ali prejšnji predsednik obtožen kaznivih dejanj. Obtožba Trumpa je vzbudila neprimerljivo zanimanje in medijsko pozornost in prebivalstvo upravičeno hrepeni po najbolj točnih in najnovejših informacijah, ki so na voljo.

Čeprav so bile prošnje za predvajanje procesa zavrnjene, pa bo sodnik dovolil, da bodo pred začetkom fotografi v sodni dvorani napravili nekaj fotografij.