Hrvati zagotavljajo: Če turist zboli, bomo poskrbeli zanj

Med turisti ni okužb

Za udeležbo na dogodku podpis izjave



Posebna navodila za plesišča

Po enem najhujših dni na Hrvaškem, ko so potrdili 116 okužb z novim koronavirusom , so se oblasti odločile za nekaj ukrepov, da bi virus zajezile. Minister za zdravjeje potrdil, da bodo poostrili nadzor na meji za potnike iz držav, ki niso članice EU, in zanje uveljavili bodisi obvezno 14-dnevno karanteno ob vstopu na Hrvaško ali nekoliko krajšo samoizolacijo ob možnosti testiranja.Beroš je poudaril, da med turisti na Hrvaškem za zdaj ni okužb. Ponovil je, da bodo zagotovili zdravniško oskrbo, če bo kakšen imel simptome okužbe. Za tiste, ki so bili v stiku z okuženimi, a ne bodo kazali simptomov, bo sledila samoizolacija ali pa vrnitev v domovino v skladu z dvostranskimi dogovori.Izpostavil je, da na Hrvaškem ne nameravajo uvesti nobenih prepovedi, bodo pa okrepili nadzor nad zasebnimi druženji, ki so v zadnjem času prispevala k vnovičnemu zvišanju števila okužb. Povedal je, da bodo organizatorji dogodkov morali zbirati osebne podatke sodelujočih, da bi lahko pomagali epidemiologom v primeru pojava okužb na posameznem dogodku. Kot novo priporočilo je napovedal tudi obvezno uporabo zaščitnih mask v gostinstvu in trgovini.Medtem je hrvaški zavod za javno zdravstvo (HZJZ) danes zvečer objavil podrobna navodila za dogodke, na katerih je najmanj 100 udeležencev, kot so poroke in podobna zasebna druženja. Med drugim so organizatorjem naložili zbiranje podpisov udeležencev, da nimajo nobenih simptomov okužbe in da v 14 dneh pred dogodkom niso bili v stiku z okuženo osebo. S podpisom naj bi tudi potrdili, da 14 dni pred dogodkom niso bili v drugih državah ali da imajo negativen test na okužbo, ki ni starejši kot 48 ur.Vsi ponudniki storitev na tovrstnih dogodkih bodo morali nositi zaščitne maske. Izjema so glasbeniki, ki bodo morali imeti najmanj štiri metre razdalje do drugih udeležencev ter najmanj dva metra razdalje med seboj.Vsak posamezen plesalec bo moral imeti na voljo najmanj štiri kvadratne metre prostora, razen če ne gre za člana istega gospodinjstva ali osebe, ki so običajno v tesnejšem stiku. Priporočili so tudi, da na tovrstne dogodke ne bi vabili starejših ljudi in kroničnih bolnikov.