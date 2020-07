Panika na Hrvaškem: že čez 100 novih primerov okužb

Na Hrvaškem, kjer so imeli v četrtekod 25. februarja, ko so zabeležili prvi primer okužbe, se je v enem dnevu kar dvakrat sestal nacionalni štab civilne zaščite. Včeraj so uradno sporočili, da so imeli v zadnjih 24 urah 91 primerov novih okužb, skupaj je aktivnih 978 okužb. Umrla je še ena oseba, skupaj 115.Hrvaška lovi ravnotežje med turistično sezono in novimi ukrepi. Štab civilne zaščite po poročanju medijev razmišlja o omejitvi svatov na porokah in o obveznem nošenju mask v zaprtih prostorih, ni pa znano, ali se to nanaša na vse prostore.Preberite tudi:Doslej so županijski štabi sporočili 100 novih primerov okužb, ponavadi pa številka ob 14. uri, ko uradno objavijo skupno število novih okužb, še poskoči.V zadnjih 24 urah so v Zagrebu potrdili 35, v Dalmaciji 30, v Istri pa devet novih okužb, od tega je okuženih kar osem kirurgov splošne bolnišnice v Pulju in učiteljica osnovne šole v Pulju. Kar 14 novih okužb je v Zadru, od tega 12 svatov z neke poroke in pa zdravstveni delavec iz splošne bolnišnice Zadar, zaradi česar je v samoizolaciji 10 zdravnikov in medicinska sestra.