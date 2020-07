WHO: Novi koronavirus še lahko spravimo pod nadzor

Preberite še:

Močan izbruh novega koronavirusa je še vedno moč spraviti pod nadzor, je ocenil prvi mož Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Število okužb po svetu se je sicer v zadnjih šestih tednih več kot podvojilo. »Obstajajo številni primeri z vsega sveta, ki kažejo, da je moč epidemijo, tudi če je zelo intenzivna, imeti pod nadzorom,« je dejal za medije danes dejal Tedros in pri tem kot primere navedel Španijo, Italijo in Južno Korejo.Po najnovejših podatkih Worldometra so doslej po svetu potrdili več kot 12,5 milijona okužb z virusom sars-cov-2. Ozdravelo je 7,3 milijona ljudi, umrlo pa jih je 560.000. Na prvih treh mestih po številu okužb so ZDA, Brazilija in Indija. ZDA in Brazilija sta tudi prvi dve državi z največ smrtnimi primeri, sledi jima Velika Britanija.V primeru ponovnega pojavljanja primerov je treba hitro ukrepati, pravi, ki je pri WHO pristojna za covid 19, in poziva k hitremu ukrepanju ob pojavu novih primerov novega. Direktor WHO za izredne razmerepa je pristojne v posameznih državah pozval, naj hitro odkrijejo vire okužb, da bi se tako izognili zaprtju celotnih držav.