Kakšen bo dogovor Janše in Plenkovića? (V ŽIVO)

Sestava delegacij jasno kažeta, o čem bo tekla beseda

Na Otočcu se je okoli 15.30 začelo srečanje premierjev Slovenije in Hrvaške,in. V pogovorih bosta največ pozornosti namenila usklajenemu boju proti covidu 19 in zajezitvi širjenja novega koronavirusa. Po napovedih bosta govorila tudi o odnosih med državama in drugih aktualnih temah.Ne gre le za vljudnostno srečanje, temveč za srečanje z močno vsebino. V hrvaški delegaciji so poleg Plenkovića še notranji minister, minister za zdravje, minister za turizemter dva člana hrvaškega kriznega štaba (direktor hrvaškega zavoda za javno zdravjein vodja zagrebške infekcijske klinike).Slovensko delegacijo poleg Janše sestavljajo še minister za gospodarstvo, notranji minister, vladni govornikin direktor NIJZTo je prvo dvostransko srečanje premierjev Janše in Plenkovića v živo, sta se pa v zadnjem času v zvezi s pandemijo večkrat slišala po telefonu. Razmere glede novega koronavirusa so se na Hrvaškem v zadnjih tednih močno zaostrile , v preteklem dnevu so potrdili 116 novih okužb, največ doslej. Zaradi porasta okužb je Slovenija v soboto Hrvaško umaknila z zelenega seznama epidemiološko varnih držav, iz katerih je mogoče v Slovenijo vstopiti brez omejitev. Hrvaški mediji so pisali, da mora Plenković prepričati Janšo, da jih ne dajo na rdeči seznam slovenskih bolnišnicah je hospitaliziranih 16 oseb , nobena ni na intenzivni negi.