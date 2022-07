Grozljiva statistika: strele ubile 20 ljudi

Nad indijsko zvezno državo Bihar se je v torek razbesnelo močno neurje z grmenjem in pogostimi udari strel. Slednje so v le 24 urah ubile kar 20 ljudi, ta teden pa že 49, zato je tamkajšnji premier Nitiš Kumar prebivalce pozval, naj med nevihtami ne zapuščajo domov, se ne zadržujejo na večjih odprtih površinah, pod drevjem ali v bližini drugih visokih struktur, ki bi lahko privlačile strele, svojcem pokojnih pa obljubil 5000 evrov odškodnine.

»Več ljudi umre zaradi udarov strel kot zaradi drugih incidentov, povezanih z vremenskimi nevšečnostmi, vključno s poplavami, zato se trudimo, da bi jim dali čim bolj podrobna navodila, kako ravnati, ko se znajdejo v takšni nevihti,« je dejal tiskovni predstavnik lokalne vlade.

Večina žrtev je bila tudi tokrat kmetov, ki jih je med delom na poljih zajela nevihta in so zavetje postali pod krošnjami bližnjih dreves. Med njimi so tudi štirje člani iste družine, ki v bližini mesta Kaušambi pasli govedo in se pred monsunskim dežjem skrili pod drevo, v katero je udarila strela. Po poročanju lokalnih časnikov, so bili vsi v trenutku mrtvi.

Kot je dejal Sandžaj Šrivastava iz indijske meteorološke službe, je samo od aprila letos zaradi udara strele umrlo že 759 ljudi. Čeprav so močni nalivi v monsunskem obdobju, ki traja od junija do septembra, v Indiji nekaj običajnega, pa strokovnjaki opažajo, da jih spremlja vedno več strel, kar pripisujejo globalnemu segrevanju. Zgolj za eno stopinjo Celzija višja temperatura ozračja naj bi namreč možnost pojava strel povečala kar za dvanajstkrat.