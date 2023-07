Cene na Hrvaškem padle tudi do 60 odstotkov! Vidno večje število turistov

Po uradni statistiki Hrvaške turistične skupnosti so v tekočem delu leta na Hrvaškem realizirali 10,5 milijona prihodov in 50,3 milijona nočitev, kar je 10 odstotkov več prihodov in pet odstotkov več nočitev kot lani, medtem ko je bilo v prejšnjem delu julija doseženih okoli 3,7 milijona prihodov in 23 milijonov prenočitev. Očitno so vsi po nekoliko slabšem juniju in šibkejših rezervacijah v začetku julija, kar je bil alarm za najemodajalce, dobili občutek, da morajo ukrepati. In zato jih je dobršen del ponudnikov, ki je lani oziroma letos spomladi zvišal cene najema, za toliko znižal. Letos to pomeni znižanje cen glede na že znižane cene, ker povpraševanje ni bilo tako veliko.

»Kar se tiče zasebnih namestitev delamo s polno zmogljivostjo, je visoka sezona. Pričakovati je bilo, da bomo v tem delu leta dobro zapolnjeni. Slišal sem, da so nekatere vile po 15. avgustu bolj prazne. Vendar verjamem, da bodo ponudbe v zadnjem trenutku zapolnile tudi to. Nekateri so na žalost nerealne cene dvignili za 30, 40 ali celo 50 odstotkov v primerjavi z lanskim letom, zdaj pa so jih morali znižati za 60 odstotkov,« poudarja Barbara Marković iz Nacionalnega združenja družinskih namestitev za Jutarnji List. Poudarja, da je zaradi znižanja cen zdaj na morju opaziti večje število domačih gostov.

»Zdaj zlahka najdete apartma v središču Brača za štiri osebe za 100 evrov na noč. Lani je bil tak apartma 250 evrov na noč. Zdi se mi, da je zdaj že spodoben nivo, ki si ga lahko privošči tudi domači gost. Zato jih je vse več.« Verjame, da bodo vse dobro zapolnjene do 15. septembra, nato pa upa na podaljšanje sezone.

V Istri ni praznih počitniških hiš

Tudi v Istri trenutno ni praznih počitniških hiš, kot je bilo konec junija, saj so lastniki videli, da je hudič dobesedno odnesel šalo. Kot je za Jutarnji Liist povedal Igor Macan, direktor turistične agencije Istria Lux iz Svetvinčenta, ki posreduje pri oddaji 150 počitniških hiš in vil z bazeni v Istri, so lastniki cene vrnili na lanske.

»Težava je bila v tem, da nekje od januarja so bile objave o bookingu v medijih odlične, govorilo se je, da bo rekordno poletje. Na podlagi tega so lastniki dvignili cene. Vendar smo jih že marca opozorili, naj tega ne počnejo in naj jih zmanjšajo predvsem junija in v začetku julija. Ker pa so imeli lastniki mešane informacije, so se nekateri odločili počakati do konca. In zdaj so morali na koncu cene vrniti na lanske. Nekateri so morali za zapolnitev 'lukenj' posegati po ponudbah v zadnjem trenutku, tako da je ta cena celo nižja od lanske,« pojasnjuje. Pravi, da je bila preprosto napačno ocenjena, ker ni upoštevala, da se je konkurenca vrnila in da je inflacija v Evropi »udarila« po žepu potrošnikov.

A, kot bi rekel marsikateri turistični delavec, niti ni težava v rasti cen, ker te rastejo že leta. Težava je, ko na primer tiste »bazične« restavracije, ki nimajo strežbe ali hrane na nivoju višje kakovosti, prodajajo svoje izdelke po enakih cenah. No, to bi lahko gost na koncu kaznoval. Kajti ćevapčiči so to poletje na Obali dosegli ceno od 14 do 16 evrov.