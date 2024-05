Tudi ptiči so pod stresom

Lastniki hišnih ljubljenčkov dobro vemo, da tudi naši živalski prijatelji občutijo širok spekter čustev, čeprav teh včasih ne znamo natančno razbrati. Če pse in mačke morda nekoliko hitreje in lažje razumemo, pa so ptiči precej boljši v skrivanju svojih občutij. A tudi oni so lahko nesrečni, pod stresom ali tesnobni, le znake moramo prepoznati.

Puljenje perja

Ja, tudi pernati ljubljenčki lahko postanejo depresivni ali si zaradi stresa pulijo perje. Dobesedno. Prav puljenje perja je namreč eden izmed znakov stresa, ki ga lahko občutijo zaradi hrupa, sprememb v njihovi dnevni rutini, čeprav lahko začno to početi tudi iz dolgčasa. A skubljenje še ni njihovo najbolj skrajno vedenje. Nekateri gredo še precej dlje, vse do samopohabe. Kljuvajo si kožo, pridejo lahko celo do mišic in kosti. Obisk veterinarja je v tem primeru nujen. Ta mora priti izvoru stresa do dna, v tem času pa je treba nesrečnemu ptiču dajati antipsihotike ali mu okoli vratu namestiti veterinarski ovratnik, ki mu prepreči nadaljnjo samopohabo.

Stresen je že premik kletke na drugo mesto. FOTO: Dmyto/Getty Images

Podobno kot ljudje lahko tudi ptice v depresiji ali pod težo stresa izgubijo apetit in hujšajo, čeprav je to lahko tudi znak bolezni. Še en znak tesnobe ali stresa je sprememba v njihovem oglašanju. Čeprav niso najbolj molčeči sostanovalci, sploh nekateri papagaji so lahko precej glasni, so nenadni glasnejši kriki in ponavljajoče se čivkanje znak stresa, nesreče ali pa dolgčasa. Vse to lahko izrazijo tudi po nasprotni poti, ko se torej nenadoma začnejo oglašati, žgoleti in čivkati precej manj kot običajno.

Kljunil me je! Ob tem najpogosteje pomislimo, da je ptič preprosto agresiven. Toda v resnici je to prej znak stresa ali strahu, pa naj se s kljunom lotijo človeka ali svoje kletke.

Kaj sproži stres?

Negativna občutja ptiči torej pokažejo z vrsto različnih znakov. Obstaja več možnih razlogov, zakaj niso najsrečnejši domači ljubljenčki. Mnoge vrste papagajev, sploh najbolj pametne in družabne vrste, potrebujejo obilo pozornosti. Če je ne dobijo, se začno dolgočasiti ali pa zapostavljanje občutijo kot stres. Temu in tesnobi lahko botrujejo tudi spremembe v njihovem okolju ali poznani rutini, lahko je to selitev, sprememba barve sten ali premik kletke na drugo mesto, lahko pa tudi spremenjena prehrana. V katerem koli grmu že tiči zajec, ključno je odkriti, čemu je ptič nesrečen, da lahko to nato spremenimo.