Ponekod cene v nebo, a tudi draga Hrvaška ostaja prva ljubezen Slovencev

Konec junija je še vse kazalo, da bodo na Hrvaškem kljub podražitvam, ki so zajele ves svet, spet imeli rekordno veliko turistov. Statistični kazalniki so bili namreč nadvse ugodni in so za prvo polovico leta kazali 10-odstotno povišanje števila prenočitev njihovih domačih in tujih gostov. V tem obdobju so letos našteli dobrih 27 milijonov prenočitev (27,323.969), medtem ko jih je bilo lani slabih 25 milijonov (24,942.783).

Raje v Albanijo?

Potem pa so na začetku julija, ki je tudi začetek glavne turistične sezone, hrvaški mediji in uporabniki družbenih omrežij začeli poročati o domnevnem preobratu in da so bile napovedi o rekordni sezoni prenagljene. Zaradi brutalnega dviga cen naj bi se odpovedi rezervacij kar vrstile, upad turistov naj bi bil očiten. Profesor na splitski ekonomski fakulteti Željko Garača je za hrvaški Jutranji list celo navajal rezultate njegove primerjalne analize števila gostov z lanskim in zatrdil, da je razlika šokantna, saj naj bi bilo v juliju kar štirikrat manj gostov kot v tem obdobju lani.

Bruno Bonifačić, direktor Hrvaške turistične skupnosti Slovenija, je zanikal govorice o slabšem obisku na hrvaški obali. FOTO: HTZ

Tudi Slovenci, ki trenutno letujejo na hrvaški obali, nam sporočajo, da so mesta, kampi, plaže, marine in restavracije nekoliko bolj prazni, kot so bili lani, po nekaterih ocenah celo za okoli 30 odstotkov, cene pa so ponekod dejansko podivjale. »Lignje na žaru prodajajo tudi po 30 evrov, toliko so lani stali škampi in kakovostna bela riba. Pivo ponekod v najbolj navadnih gostilnah stane celo sedem evrov, kava in gazirane pijače pet evrov. Vse se je občutno podražilo in to se že pozna. Smo v kampu v Dalmaciji, in medtem ko je bilo lani vse zasedeno, je sedaj še veliko prostora,« nam je sporočila naša bralka Ivana.

Menda naj bi se Čehi, ki so bili med najbolj množičnimi gosti, zaradi visokih cen preusmerili na Poljsko in ob države ob Baltiku, Nemci naj bi dopust skrajšali, Slovenci pa naj bi množično začeli potovati v Albanijo in Grčijo.

Slovenci drugi po obisku Po zadnjih uradnih podatkih Slovenci še naprej ostajamo drugi najpogostejši turisti na Hrvaškem. Pred nami so le Nemci, ki prispevajo skoraj četrtino prenočitev, za nami pa Avstrijci, Poljaki, Angleži, Čehi in drugi. Na prvem mestu je po obisku še vedno Istra, ki je zaradi bližine najbolj priljubljena tudi med Slovenci, sledita ji Dalmacija in Kvarner.

Nemci in Italijani šele prihajajo!

Po drugi strani pa Klemen Hren, urednik spletnega portala avtokampi.si in skrbnik facebook skupnosti Kampiranje je zakon, ki ima več kot 55.000 članov, zatrjuje, da upad gostov, še posebno slovenskih, ni tako velik, kot zatrjujejo nekateri. »Ne bi rekel, da je bistveno manj turistov na Hrvaškem, kot jih je bilo lani. Kampi so kar lepo zasedeni in se še polnijo. Glavna sezona se šele začenja in na začetku avgusta je pričakovati še veliko Italijanov in Nemcev,« je povedal.

Lokali so kljub podražitvam večinoma polni. FOTO: Tina Horvat

V kampih več gostov kot lani Po podatkih eVisitorja so imeli v hrvaških kampih od začetka leta do 16. julija 8,2 milijona prenočitev, kar je za štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Od tega so jih 1,4 milijona ustvarili slovenski gostje, kar je za 2,6 odstotka več kot lani. Edini narod, ki je ustvaril manj prenočitev v kampih, so Čehi, in sicer za štiri odstotke manj.

Glede dviga cen je Hren prepričan, da ta ne more omajati velike in trajne ljubezni Slovencev do hrvaškega morja. »Res je, da so ponekod cene šle v nebo, a to se je zgodilo povsod po svetu. Slovenci smo iznajdljivi in v krajih, kjer letujemo in je ponudba raznolika, znamo najti cenovno primerne storitve. Če primerjamo cene v trgovinah, ne moremo reči, da so na Hrvaškem višje kot v Sloveniji, seveda pa so bile že od nekdaj višje cene v trgovinah v kampih. Čeprav se nekateri, tako kot vsako leto, pritožujejo nad vsem, lahko rečemo, da Hrvaška ostaja največja ljubezen Slovencev, saj se tam počutimo veliko bolj domače kot drugje in nas domačini ne obravnavajo kot tujce. V komentarjih v naši facebook skupini jih veliko poroča, da bodo odšli raje v Albanijo in Grčijo, a potem od tam ne prihajajo tako zadovoljni,« je še dejal.

Ne manj, ampak več turistov!

O zadnjih razpoložljivih podatkih o številu turističnih prenočitev v juliju povprašamo direktorja predstavništva Hrvaške turistične skupnosti Slovenija Bruna Bonifačića. Potrdi nam tako uradne podatke, da je tujih gostov pri njih celo več kot lani, kot tudi, da se število slovenskih gostov pri njih prav nič ne zmanjšuje. »Za nami je rekordna predsezona, a pred nami sta še vrhunec sezone in posezona. Tujih gostov, ki predstavljajo 82 odstotkov vseh, je bilo do sedaj za 18 odstotkov več kot lani, domačih pa za sedem. Do 25. julija je bilo na Hrvaškem 950.000 slovenskih gostov, kar je pet odstotkov več kot leta 2019, ustvarili pa so približno 5,3 milijona prenočitev, kar je na ravni leta 2019,« je dejal.