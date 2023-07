Koliko me bo stal najcenejši dopust v Grčiji, Italiji, Španiji in na Hrvaškem: razlike so gromozanske

Mnogi Slovenci počitnikujejo na Hrvaškem in od tam prejemamo mešane informacije, kako drago je dopustovanje. Nekateri so nad cenami pri južnih sosedih ogorčeni, drugi pravijo, da ni čisto nič dražje kot pri nas (te dni smo ravno objavili izpoved Denisa in Francija). Še več, nekatere stvari so celo cenejše.

Na hrvaškem portalu Net.hr so primerjali cene nočitev v hrvaškem Zadru, italijanskem Riminiju, grškem Zakintosu in španskem Lloret de Maru.

Predpostavili so, da se na dopust odpravita dve osebi, ki bosta na destinaciji od 14. do 20. avgusta, predračun pa je s spletne platforme Booking.com. Kaj so ugotovili?

Zasebna namestitev in hotel

Najcenejša zasebna namestitev na otoku Zakintos stane 398 evrov. Gre za garsonjero s kopalnico in čajno kuhinjo. Morje je oddaljeno manj kot deset minut hoje.

Najcenejši hotel, ki je bil na voljo, je z dvema zvezdicama in z bazenom. Šest nočitev bi dve osebi stalo 555 evrov.

V Riminiju bi za namestitev na plaži odšteli 544 evrov. Gre za sobo, ki je označena s tremi zvezdicami.

Najcenejši hotel, ki vključuje tudi zajtrk, vas bi olajšal za 552 evrov, od morja pa bi bili oddaljeni 300 metrov.

Apartma v Llloret de Maru, od plaže oddaljen 250 metrov, vas bi stal 597 evrov.

Če bi raje hotel, vas bo najcenejši, ki ima tri zvezdice, vključuje pa zajtrk, stal 698 evrov. Dobra novica je vsekakor, da je plaža oddaljena vsega 150 metrov.

Pa Hrvaška? V Zadru vas bo najcenejša namestitev stala 485 evrov in se nahaja več kot dva kilometra od najbližjega kopališča. Kar se najcenejšega hotela tiče: trizvezdična namestitev z zajtrkom vas bo stala 1096 evrov, do plaže pa boste hodili več kot kilometer.

Kar 400 evrov razlike

Na podlagi zgornjega lahko sklenemo, da je Grčija najcenejša. Hrvaška se glede zasebne namestitve ne sliši tako draga (cenejša od Italije in Španije), je pa treba v obzir vzeti še lokacijo, ki je pogosto oddaljena od morja.

Obstaja javni prevoz, boste hodili? Mnogim to pač ni sprejemljivo.

Ko primerjamo še hotele, vidimo, da je Hrvaška kar 400 evrov dražja od konkurence.

Hrvati so članek zaključili z besedami: »Po vsemu sodeč bi morda morali ustaviti konje, potegniti črto in razmisliti o cenah. Če bomo tako nadaljevali, bomo ostali ne samo brez tujih gostov, ampak tudi brez domačih ...«

