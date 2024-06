Bornejski slončki izumirajo

Zaradi sečnje gozdov na otoku Borneo je tamkajšnja podvrsta azijskega slona, znana kot bornejski mali slon, pristala na rdečem seznamu ogroženih vrst Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN). Število teh živali se je v zadnjih 75 letih tako zmanjšalo, da bi lahko brez zaščitnih ukrepov kmalu povsem izumrli. V naravi naj bi jih živelo le še okoli tisoč.

Svetovna zveza za varstvo narave je poudarila, da je uničevanje življenjskega prostora slonov povezano s pridelavo palmovega olja, rudarjenjem in gradnjo infrastrukture ter naraščanjem prebivalstva. Sloni namreč pri iskanju hrane vse pogosteje vstopajo na naseljena območja, kjer seveda povzročajo škodo in postanejo žrtve lokalnega prebivalstva.

Bornejski sloni in azijski sloni nasploh so manjši od afriških, imajo pa sorazmerno večja ušesa, daljši rep in bolj ravne okle. Genetika dokazuje, da sta se afriški in azijski slon ločila pred približno 300.000 leti. Azijski velja za krotko in pasivno žival.