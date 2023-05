Beograjski odvetnik o usodi mladega morilca: Bolje, da gre za 20 let v zapor, kot pa tja

Če bo deček K.K., ki je izvedel masaker v šoli Vladislava Ribnikarja, razglašen za mentalno nestabilnega in duševno bolnega, bo ta odločitev trajna in mu pozneje ne bo več mogoče soditi, je za 24sedam povedal slavni beograjski odvetnik Toma Fila.

Fila sicer dodaja, da bi se iz zapora še lahko vrnil, težko pa, da bi se vrnil iz psihiatrične ustanove. »Ne poznam nikogar, ki bi se vrnil od tam. In za vse tiste, ki mislijo, da so se izvlekli, ker so bili razglašeni za duševno bolne in da bodo lahko šli domov, bi bilo pravzaprav bolje, da preživijo 20 let v zaporu, kot da gredo tja. Huje je kot zapor.« Dodaja, da je razlog za to okolje, pa tudi druge stvari. »Kar zadeva mladoletnike, morajo iti skozi to celotno fazo. Kajti če je koga ubil, to kaže, da ni normalen. To niso običajni impulzi za otroka. To pomeni, da najverjetneje nikoli ne bo zapustil psihiatrične ustanove.«

Kazensko ni odgovoren, niti niso njegovi starši

Odvetnik je dodal, da je K.K. trenutno ni kazensko odgovoren in da mu ne morejo soditi niti čez nekaj mesecev, ko bo star 14 let in bo kazensko odgovoren. »V zvezi s tem, kar je storil, lahko dobi diagnozo, nikoli pa ne more biti kazensko odgovoren,« je pojasnil. Znani odvetnik pravi, da tudi starša mladoletnega K.K. ne moreta biti kazensko odgovorna za njegovo dejanje. Fila je prav tako izrazil dvom, da bi otrokovega očeta lahko obtožili ogrožanja varnosti.