Bo Golobovi uspelo v tujini doseči, kar Janševemu ministru ni?

Applovi izdelki so na slovenskem trgu že leta vroča roba, a čeprav gredo njihovi mobilni aparati pri nas za med, njihovi operacijski sistemi še vedno nimajo vmesnika v slovenskem jeziku. Pozivov, naj začnejo po 13 letih svoje prisotnosti na našem trgu končno spoštovati slovensko zakonodajo in tudi Slovencem omogočiti boljšo uporabniško izkušnjo, je bilo že mnogo, a očitno nobeden ni padel na plodna tla.

V začetku leta je stvari v svoje roke vzela naša evroposlanka Irena Joveva ter – kar v slovenščini – pisala izvršnemu direktorju Appla Timu Cooku. Opozorila ga je na diskriminatoren odnos njegovega podjetja do slovenskih uporabnikov Applovih produktov.

Šefu pisala kar v slovenščini

»Pozivam vas, da čim prej in brez izjem uvedete možnost izbire slovenskega jezika na svojih napravah in operacijskih sistemih ter ponudite razširitve slovenskega jezika tudi na drugih področjih, kot sta denimo glasovna podpora in sinhronizacija,« je januarja zapisala v pismu, ki je bilo povod, da se je v sredo v Bruslju v prostorih Evropskega parlamenta sestala z dvema predstavnikoma podjetja Apple.

13 let je že Apple na našem trgu. Niti iPhone niti Maci pa ne podpirajo slovenskega jezika. Še huje, MacOS ne pozna niti slovenskega črkovalnika. Kako sramotno je to, dokazuje dejstvo, da je Microsoft že leta 1994, torej komaj tri leta po osamosvojitvi že prevedel Windowse v slovenščino, ena najbogatejših firm na svetu, Apple, pa do danes tega ni bila sposobna storiti.

Po javnem pismu so jo namreč poklicali in dogovorili so se za srečanje. »Trajalo je nekaj časa, da smo uskladili termin, ker smo se res želeli srečati v živo,« nam je pojasnila in razkrila, da se pri Applu zavedajo problematike tako imenovane lokalizacije in pomena slovenskega jezika oziroma spoštovanja vseh jezikov na splošno.

Se premika?

»Zagotovili so, da so moj poziv in vse moje navedbe vzeli zelo resno, da zdaj interno delajo na tej zadevi in da so intenzivirali delo na področju ureditve lokalizacije svojih izdelkov.« Pravi, da so ji zagotovili, da delajo na tem, da bi čim prej omogočili svojo ponudbo v jezikih trgov, na katerih so, da pa hočejo, da je vse tako, kot mora biti, zato se tega ne da narediti čez noč.

Zagotovili so, da so moj poziv in vse moje navedbe vzeli zelo resno, da zdaj interno delajo na tej zadevi.

Irena Joveva je hotela slišati konkretne odgovore in je prosila za časovnico, a Applova predstavnika ji te nista ponudila. Odvrnila sta le, da je »pri lokalizaciji izdelkov slovenščina prioriteta«. Kaj to pomeni, bo pokazal čas.

Apple je zaradi slovenščine ošteval že Andrijanič

Spomnimo še, da so Applovi predstavniki nekaj podobnega zagotavljali tudi prejšnjemu ministru za digitalno preobrazbo Marku Borisu Andrijaniču. Spomnimo, ta je po obisku Appla v Silicijevi dolini aprila lani slovensko javnost obvestil, da bodo priljubljeni »jabolčki kmalu govorili slovensko« in da je Apple slovenski prevod svojega operacijskega sistema iOS za pametne telefone uvrstil med prioritete. »Takrat so nam povedali, da je slovenščina na prioritetnem seznamu in da delajo na tem. Problem je, da moja naslednica z njimi zelo verjetno ni imela nobenega kontakta, zato se je vse skupaj upočasnilo. Prej smo imeli z njimi in drugimi tehnološkimi podjetji reden in produktiven dialog, a danes ga žal ni več,« je včeraj dejal Andrijanič.

Mnogi so prepričani, da bi operacijski sistem ios ponujal boljšo uporabniško izkušnjo, če bi bil preveden v slovenščino. FOTO: Staš Ivanc

Čeprav se zdi, da se stvari premikajo, pa Irena Joveva noče ničesar napovedovati. Poudarila je, da ji nihče ni zagotovil, da se bo prevod v slovenščino zgodil kmalu. »Jasno so mi povedali, da delajo na tem, zdaj še bolj intenzivno, a da ne morejo napovedati točnega datuma, saj nočejo zavajati.« Kljub temu je optimistična in upa, da se stvari odvijajo v pravo smer. »Netflix in Disney sta zelo jasno povedala, da v bližnji prihodnosti ne nameravajo širiti svoje ponudbe na slovenščino. Enako bi lahko rekel Apple, pa ni.«