Znana trgovina z oblačili zapira vrata v Sloveniji?

Švedski gigant



Po drugi svetovni vojni, leta 1946, je Erling Persson na Švedskem odprl trgovino z ženskimi oblačili, imenovano Hennes, kar je švedska beseda za »njeno«. Dve leti zatem je Persson kupil trgovino z lovskimi oblačili in dodatki za ribolov, imenovano Mauritz Widforss. Ko je znamki združil, je trgovina začela prodajati ženska in moška oblačila pod imenom Hennes in Mauritz oziroma H&M.



Danes ima trgovine v 74 državah po svetu, spletno nakupovanje pa je omogočeno v 33 državah. Podjetje, ki ga vodita ustanoviteljev sin Stefan Persson (58. najbogatejši človek na svetu) in Helena Helmersson, zaposluje okoli 126 tisoč ljudi in je drugo največji globalni prodajalec oblačil za španskim Inditexom, katerega del je tudi Zara.

Švedska trgovinska veriga s hitro modo H&M, ki se hvali s prodajo trendovskih tekstilnih izdelkov ter modnih dodatkov za vsak okus in žep, je v tretjem letošnjem četrtletju imela dobiček, ki pa je bil glede na lani skoraj prepolovljen. V sloviti trgovini so napovedali zapiranje fizičnih trgovin.H&M (za kratico se skriva ime Hennes & Mauritz) ima po svetu več kot pet tisoč trgovin, os tega pa jih je bilo v začetku tretjega četrtletja zaradi panedemije novega koronavirusa zaprtih okoli 900, ob koncu četrtletja pa še okoli 200. V tistih, ki so odprte, veljajo posebni ukrepi ua preprečevanje širjenja virusa, med katerimi so tudi omejeni delovni čas, piše v poročilu o poslovanju H&M, v katerem so napovedali, da bodo v letu 2021 zmanjšali število trgovin za okoli 250 oziroma za okoli pet odstotkov. Razlog za to navajajo v dejstvu, da je vse več strank v času pandemije začelo kupovati na spletu.H&M svojo spletno trgovino tudi pri nas, prav tako pa 12 fizičnih trgovin v Ljubljani, Celju, Kopru, Novem Mestu, Murski Soboti, Novi Gorici, Velenju in Mariboru, kjer so leta 2004 tudi odprli svojo prvo poslovalnico. Ali bo med okoli 250 fizičnimi trgovinami, ki bodo naslednje leto zaprle svoja vrata, tudi katera v Sloveniji, smo preverili na sedežu podjetja. »V tem trenutku je še prezgodaj, da bi razkrivali več podrobnosti, kot so navedene v poročilu. Gre za nadaljevanje naše optimizacije portfelja trgovin, kar se razlikuje od trga do trga. Gre za skupno število trgovin, v tem trenutku še ne moremo govoriti o konkretnih številkah ali državah,« so odgovorili.