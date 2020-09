Mnogi bodo razočarani: trgovec Ikea potrdil govorice glede otvoritve trgovine v Ljubljani

Polaganje temeljnega kamna v BTC Ljubljana, 17. oktober 2019 FOTO: Igor Mali

Prepoznavni rumeno-modri stolp

Pohištveni trgovec Ikea bi moral po napovedi, dani ob začetku gradnje prepoznavne modre stavbe z rumenimi črkami, letošnjo jesen odpreti prvo prodajalno v Sloveniji. A v zadnjih tednih so vse bolj glasne govorice, da se to naj ne bi zgodilo. Pravzaprav nekateri pravijo, da se bo otvoritev zamaknila v novo leto, nekateri omenjajo celo marec.Iz družbe Ikea so potrdili, da nakupovanja v Ikei letos še ne bo: »Točnega datuma odprtja trgovine še nimamo, pričakujemo pa, da bomo na sprejem prvih obiskovalcev pripravljeni v prvih mesecih prihodnjega leta.« Dodali so, da ko bo znan točen datum, ga bodo z veseljem delili z javnostjo.Skušali smo izvedeti, kaj je vzrok za zamik odpiranja prve trgovine Ikea v Sloveniji. »Z dosedanjim napredkom pri gradnji smo zadovoljni, je pa v notranjosti stavbe potrebno še nekaj dela – vzpostaviti moramo vse potrebne sisteme, čaka nas še izgradnja oziroma postavitev komercialnega dela trgovine in dobava blaga. Prav tako moramo pridobiti še preostala dovoljenja, med drugim tudi uporabno dovoljenje,« so pojasnili.Trenutno so pozornost posvetili množičnemu zaposlovanju, prijave za 300 novih delovnih mest pa zbirajo do konca septembra: »Po izboru kandidatov, kar ocenjujemo, da se bo zgodilo proti koncu oktobra, bomo začeli z njihovim uvajanjem. Slednje zahteva kar nekaj časa. Želimo namreč, da bi kupci doživeli resnično IKEA izkušnjo.« Izpostavljajo še, da posebno pozornost, sploh zdaj v času koronakrize, namenjajo tudi varnosti in zdravju tako obiskovalcev kot zaposlenih.