Veliko zanimanje za delo v Ikei, takšno plačilo ponujajo

Otvoritev trgovine Ikea s pohištvom v nakupovalnem središču BTC v Ljubljani se nezadržno bliža, kar dokazuje tudi to, da je švedski velikan objavil razpis za več kot 300 delovnih mest. Zanimanje je očitno veliko.Ikea je objavila, da išče nove sodelavce na področju prodaje, logistike, odnosov s kupci in podpore kupcem, prehrane, restavracije in drugih oddelkov. Prijave zbirajo do 30. septembra, nato bodo v oktobru razgovori in ocenjevanje prijavljenih kandidatov. Preden je Ikea odprla svojo trgovino v Zagrebu, so prav tako iskali nove sodelavce med lokalnim prebivalstvom, odziv je bil neverjeten; za osem delovnih mest se je na razpisu prijavilo skoraj 2.500 ljudi. V Sloveniji na razpisu sicer ni takega navala, a bo konkurenca med kandidatu tudi pri nas huda. »Zelo smo veseli, da je družba Ikea v Sloveniji že prepoznana kot zaželen delodajalec. Za več vodstvenih pozicij, ki smo jih že zapolnili, smo v povprečju prejeli okoli 300 prijav na posamezno delovno mesto. To je skladno s tistim, kar smo prej videli na Hrvaškem in v Srbiji. Podobno zanimanje se nadaljuje tudi zdaj, ko smo v Sloveniji začeli z zaposlovanjem velike večine bodočih sodelavcev,« so nam odgovorili na vprašanje, koliko prijav so prejeli doslej. »Ne glede na število prijav, ki jih bomo prejeli, bomo vedno poskrbeli, da bodo vsi kandidati primerno ocenjeni in imeli enake možnosti, da postanejo sodelavci v družbi Ikea,« so še zatrdili.Eno najpomembnejših vprašanj, ko se odločamo za novo službo je prav gotovo višina plače. Pri Ikei v odgovoru na vprašanje, kakšne plače ponujajo svojim novim sodelavcem, odgovarjajo: »Ikea na trgih Jugovzhodne Evrope ponuja konkurenčno plačilo in enako bo tudi v Sloveniji. Vsi zaposleni poleg plače uživajo še v dodatnih ugodnostih, vključno z dodatnim zasebnim pokojninskim zavarovanjem, dodatnim zdravstvenim zavarovanjem ter udeleženostjo v poslovnem uspehu družbe v okviru programa One Ikea Bonus. Prav tako so upravičeni do 15-odstotnega popusta na vse izdelke Ikea v kateri koli trgovini ali kontaktni točki družbe Ikea na svetu.«Kdaj naj bi Ikea odprla svojo trgovino v Ljubljani, še ni znano, saj je na proces odpiranja vplivala tudi epidemija novega koronavirusa.