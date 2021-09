Zgrozili se boste: 19-letnik v kritičnem stanju

Najmlajša hospitalizirana bolnika na navadnem in intenzivnem oddelku sta oba necepljena. Iz UKC Ljubljana so v torek sporočili, da je povprečna starost hospitaliziranih na oddelkih 60 let, na enotah intenzivne terapije 61 let (nista upoštevani porodnici na ginekologiji, ki sta stari 41 in 42 let). Najmlajši bolnik na oddelku ima 25 let, v enoti intenzivne terapije pa 24.

IJS: sredi septembra bomo temno rdeči

Institut Jožef Stefan (IJS) v svoji projekciji napoveduje, da bomo po kriterijih Evropskega centra za preprečevanje bolezni (ECDC) sredi septembra iz trenutne rdeče prešli v temno rdečo fazo. Če bomo tako nadaljevali, bomo jeseni presegli drugi val epidemije v bolnišnicah. Po najhujši projekciji bi bilo 22. septembra v bolnišnicah 800 covidnih pacientov, od tega na intenzivi 170.

V torek so v Sloveniji, natančneje 1093, novih okužb v enem dnevu. Polnijo se tudi bolnišnice, ob tem pa zdravniki svarijo, da pomoč na intenzivni negi potrebujejo tudi mlajši, večina covidnih pacientov pa ni cepljenih.Na delovnem posvetu vlade v Novi Gorici je minister za zdravjepoudaril, da bodo štirje odstotki od teh, ki danes zbolijo, v naslednjih 10 dneh potrebovali bolnišnično oskrbo. »Virus ne izbira med mladimi in starimi. Na intenzivni negi smo imeli tudi 19-letnika, ki je v kritičnem stanju in ga pri življenju ohranja najsodobnejša tehnologija.« Že prej je posvaril, da nas čaka težka jesen in pozval k cepljenju. »Ljudje najbolj zaupamo osebnim zdravnikom. Če bi družinski zdravniki na dan prepričali pet Slovencev, bi lahko dnevno cepili 5000 ljudi.«Čeprav v Sloveniji nekatere najbolj ogrožene že cepijo s tretjim odmerkom, pa še vedno veliko ljudi ni prejelo niti prvega odmerka. Imunologje poudaril, da bo