Preobrat: po novem k zdravniku brez PCT-pogoja

V ponedeljek so začela veljati spet nova PCT-pravila. Med drugim je bilo iz njih razumeti, da je treba PCT-pogoj izpolnjevati tudi za obisk osebnega zdravnika. V ponedeljek smo zato na vladni urad za komuniciranje, ki ga vodi, naslovili sedem možnih scenarijev, v katerih bi se lahko znašli ljudje, zanimalo pa nas je, ali je v teh primerih treba izpolnjevati ta pogoj.Odgovorov do danes še nismo prejeli, se je pa glede enega od scenarij očitno izjasnil minister za zdravje. Na skupščini združenja zdravstvenih zavodov naj bi, tako je poročal portal 24ur.com, napovedal spremembo odloka, s katero PCT-pogoj za obisk pri zdravniku, tudi če ne bo nujen, ne bo več veljal.Direktor ZD Kamnikje dejal, da je bil odlok slabo formuliran, a da so ga pri njih že od začetka interpretirali tako, da omejitve niso veljale v primerih nujne oskrbe in tudi medicinske pomoči. Že v torek je po Reboljevih besedah to potrdil državni sekretar na ministrstvu za zdravje.