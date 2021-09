Besede Janeza Poklukarja odmevajo, danes pa: Prišlo je do šuma v komunikaciji

Hudo bolnega 19-letnika s covidom 19 pri nas ni

»Virus ne izbira med mladimi in starimi. Na intenzivni negi smo imeli tudi 19-letnika, ki je v kritičnem stanju in ga pri življenju ohranja najsodobnejša tehnologija.« To so besede, ki jih je izrekel minister za zdravje(več o tem v članku Zgrozili se boste: 19-letnik v kritičnem stanju ).A ministrova izjava ni ravno v skladu z uradnimi podatki. Vlada namreč vsak dan skupaj s koronaštevilkami poda tudi podatek o najmlajši hospitalizirani osebi in najmlajši osebi, ki zaradi covida potrebuje intenzivno zdravljenje. Še preden je Poklukar to izjavil, smo zaradi besed o domnevni smrti 19-letnika zaradi covida, o kateri je na RTV Slovenija spregovoril(več o tem v članku Smrt slovenskega maturanta zaradi covida? »Starši želijo, da ostane skrito.« ), pregledali podatke za več dni nazaj in ugotovili, da vlada ni poročala o 19-letniku, ki bi zaradi covida potreboval intenzivno zdravljenje. Drži, da je bil res hospitaliziran 19-letnik, vendar ni potreboval intenzivnega zdravljenja.Z našo ugotovitvijo smo seznanili ministrstvo za zdravje, ki ga vodi Poklukar, in da bi zadevi prišli do dna, prosili za pojasnila. Prejeli smo ta odgovor (nelektorirano): »V včerajšnji izjavi je prišlo do šuma v komunikaciji. Res je, da je bil hospitaliziran 19-letnik, ki ni več v bolnišnični oskrbi. Trenutno pa je po naših informacijah hospitaliziran 24-letnik. Posameznih primerov, zaradi varovanja osebnih podatkov, na Ministrstvu za zdravje ne moremo komentirati.«Da smo res pravilno razumeli odgovor, da 19-letnik s covidom 19, ki ga pri življenju ohranja le še najsodobnejša tehnologija, ne obstaja, smo jih prosili za potrditev. »Da. Danes ima najmlajši hospitaliziran bolnik 24 let,« so odgovorili iz službe za odnose z javnostjo pri ministrstvu za zdravje.