Šokiralo vas bo: toliko je star najmanjši pacient v intenzivni enoti

. Porastu števila novih okužb že sledi tudi polnjenje bolnišničnih oddelkov s covidnimi pacienti. Danes bolnišnično pomoč potrebuje 217 ljudi, od tega 45 intenzivno pomoč. Večina se jih zdravi v UKC Ljubljana, od koder prihaja tudi podatek o starosti najmlajšega pacienta.V UKC Ljubljana je bilo danes zjutraj hospitaliziranih 69 oseb na covidnih oddelkih, med njimi 19 na enotah intenzivne terapije (dve osebi na ginekološki kliniki). Povprečna starost hospitaliziranih na oddelkih je 60 let, na enotah intenzivne terapije 61 let (nista upoštevani porodnici na ginekologiji, ki sta stari 41 in 42 let). Najmlajši bolnik na oddelku ima 25 let, v enoti intenzivne terapije pa 24.Po podatkih vlade je najmlajši covidni bolnik v državi, ki potrebuje bolnišnično zdravljenje, star 19 let., vodja oddelka intenzivne terapije na Infekcijski kliniki, bo o trenutnem stanju spregovoril ob 12.30.