Hojs potrdil: razmišljajo, da bi lahko delali le cepljeni ali prebolevniki

V javni upravi na delo le cepljeni in prebolevniki?

Notranji minister Aleš Hojs napoveduje, da bi lahko v pšoliciji p onovem delali le prebolevniki ali cepljeni proti covidu 19. Portilo o testiranju tako ne bi bilo več dovolj, so poročali v oddaji 24ur. Razmišljali naj bi tudim da bi tak pokoj razširili na vse zaposlene v javni upavi. Od pogoja PCT bi tako ostala le pogoja PC.



»Potrebno je preveriti, kako to spraviti skozi delovno-pravno zakonodajo. Po mnenju nekaterih pravnikov pa je povsem jasno, da če nekdo odklanja cepljenje, ki je nujno za opravljanje delovnega mesta, je treba najti rešitev, kako ta človek v sistemu ne bo delal,« je povedal Hojs.

Pogoj PCT obvezen za zaposlene sodišč, ne pa za stranke in obiskovalce

Vrhovno sodišče je danes objavilo, da v skladu z vladnim odlokom tudi na sodiščih velja oz. je za vse zaposlene potrebno izpolnjevanje pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT). Skladno z omenjenim odlokom izpolnjevanje pogoja PCT ne velja za stranke v postopkih in obiskovalce sodišč, so zapisali na spletni strani.



Od ponedeljka namreč velja pogoj PCT za številne dejavnosti. Izpolnjevati ga morajo vsi, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oz. so udeleženi v okoljih ali dejavnostih, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in s tem nevarnost za zdravje. Ne veljajo pa omejitve PCT v nekaterih posebnih primerih.

Svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, ki jo vodi, vladi ni predlagala le spremembo pri samotestiranju na okužbo z novim koronavirusom, tako da bi bilo to nadzorovano, ampak tudi spremembo pri semaforju ukrepov. Tega vlada še ni dokončno potrdila.Minister za zdravjeje pojasnil, da s stroko trenutno preigravajo možnosti, kakšne ukrepe sprejeti za naslednji teden, predlagani semafor ukrepov pa vsak dan večkrat usklajujejo, tudi od gospodarstva dobivajo številne pobude. »Ni preprosto. Ukrepi morajo biti sorazmerni, tako v povezavi drug z drugim kot med dejavnostmi, po drugi strani morajo biti izvedljivi,« je dejal.Kateri ukrepi vse bodo vključeni v semafor, ni želel razkriti. »Niti ne vem, ali bo na koncu šest faz, preigravamo različne scenarije,« je dejal. Po njegovih besedah je cilj, da zaprtje države in omejitveni ukrepi ne bodo veljali za cepljene proti covidu-19.Logarjeva pa je povedala, da so strokovnjaki semafor pripravili že pred časom, na zadnjem sestanku v ponedeljek pa so le nekoliko prilagodili ukrepe. »Namesto šestih faz so zdaj predvidene štiri, saj bi sicer morali ukrepe spreminjati dvakrat na teden,« je pojasnila.Poklukar je ob tem izpostavil dejstvo, da če hospitalizacijo potrebuje en cepljen na tri necepljene, to pomeni, da ob višji precepljenosti prebivalstva bolnišnične oskrbe ne bi potrebovalo 200 ali 240 bolnikov, ampak 80. »To je bistvena razlika v rezervi, kaj zdravstvo zmore,« je poudaril.