Janša: Države ne bomo zapirali, lahko pa se zgodi to

»Ne cepijo se iz sebičnosti«



Optimistični Janša

Premier, ki je zjutraj že na twitterju sporočil, da, je ob vladnem obisku na Goriškem spregovoril tudi o slabšanju epidemiološke slike in med drugim izpostavil, da je vlada odločena, da ne bo zapirala gospodarstva in ustavljala družbe.Janša je ob obisku podjetja Hidria dejal, da je občina Idrija med 10 občinami z najvišjo precepljenostjo in si zaželel, da bi vse občine imele vsaj takšno precepljenost kot Idrija in tudi Vipava, kjer je precepljenost več kot polovična. Na državni ravni pa se žal srečujemo z naraščanjem okužb z novim koronavirusom in bolnikov, je spomnil. Ob tem je izpostavil, da je vlada odločena, da ne bo zapirala gospodarstva in ustavljala družbe, a tam, kjer prihaja do primerov novih okužb, stroka odreja karantene, zapira razrede, lahko se odloči tudi za zaprtje šol, obratov, storitvenih dejavnosti, če bo to nujno. Cepljenje je po njegovem edini način, da se izognemo oviranju normalnega življenja in funkcioniranja. Zato je zdaj v skupnem interesu vlade, opozicije, medijev in vsakega posameznika, da dosežemo takšno precepljenost, da epidemija ne bo ogrožala ne normalnega življenja ne kapacitet zdravstvenega sistema.Hkrati je Janša izpostavil, da ima Slovenija veliko različnih cepiv, med katerimi lahko državljani izbirajo, cepljenje pa je za posameznika brezplačno. Že pred tem je na twitterju zapisal, da je v karanteni že okoli 100 razredov, ker se mnogi iz sebičnosti ne cepijo, čeprav je cepiva dovolj in je vsem na voljo brez plačila.Glede na podatke sledilnika covida 19 so bili v torek v karanteni 103 oddelki v osnovnih in 50 oddelkov v srednjih šolah, še 70 osnovnošolskih in 26 srednješolskih oddelkov pa je imelo pouk na daljavo.»Če bi prišlo do tega, da bomo Slovenci edini v Evropi, ki te priložnosti ne bomo znali izkoristi, bomo tudi edini, ki se nam bo zrušil zdravstveni sistem. Gre za preprosto logiko in za nekaj, kar je trenutno povsem jasno. Ni več dilem, kot so bile na začetku epidemije,« je rekel Janša. »Tudi to krizo bomo prebrodili, že lani smo dokazali, da zmoremo.«